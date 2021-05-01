Погибли на месте: в Первоуральске водитель скрылся после того, как сбил на обочине мужчину и женщину

Авария произошла в десятом часу вечера. Фото: УГИБДД по Свердловской области

В Первоуральске сотрудники ГИБДД разбираются в обстоятельствах аварии, которая накануне вечером унесла жизни двух человек. По данным ведомства, водитель «ВАЗ 21080» сбил двух пешеходов, шедших по правой обочине в попутном направлении. После этого он скрылся с места ДТП. Погибли 28-летний мужчина и 32-летняя женщина из Первоуральска.

- В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий водитель был разыскан, им оказался 22-летний мужчина, житель Первоуральска, который пояснил стражам порядка, что во время движения его ослепил свет фар встречного автомобиля, из-за чего он не заметил пешеходов, - уточняют в УГИБДД по Свердловской области. - После того как почувствовал удар, он решил не останавливаться и продолжил движение. Световозвращающие элементы на одежде пешеходов отсутствовали.

Сам водитель был трезв. Его задержали, а автомобиль отправили на спецстоянку. В ГИБДД тем временем призывают пешеходов разместить на одежде световозвращающие элементы и при движении по обочинам или краю проезжей части двигаться навстречу движению транспорта, а не в одном с ним направлении. Водителей же в ведомстве призывают быть внимательными на дорогах и правильно выбирать скорость движения.