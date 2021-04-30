В уральской столице прошло уже несколько пеших прогонов Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге и Свердловской области идут репетиции к параду, посвященному 76-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне. В уральской столице прошло уже несколько пеших прогонов, а также пробные выезды спецтехники, которая выйдет на улицы городов 9 мая. Тренировки участников шествия продолжатся и во время майских праздников, из-за чего в свердловском главке МВД предупредили об очередном перекрытии дороги на время выходных.

Масштабные репетиции пройдут в трех городах региона с 4 по 9 мая 2021 года. Горожан просят заранее распланировать свои маршруты и выбрать пути возможного объезда. Руководитель пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых опубликовал график перекрытий дорог в майские праздники 2021 в Екатеринбурге и Свердловской области:

В параде участвует и военная техника Фото: Алексей БУЛАТОВ

4 мая

С 18:00 до завершения тренировки закрытие стоянки на площади 1905 года. С 20:00 до завершения тренировки закрытие движения по пр. Ленина (от ул. Карла Либкнехта до ул. Московской), по ул. 8 Марта (от ул. Малышева до пр. Ленина), по ул. Ельцина (от пр. Ленина до ул. Челюскинцев). Закрытие движения по ул. Вайнера, ул. Жукова, ул. Сакко и Ванцетти, ул. Володарского, ул. Урицкого, ул. Антона Валека.

7 мая

С 00:00 06.05 закрытие парковки на площади 1905 года. С 06:00 09.05 до окончания мероприятий закрытие движения по пр. Ленина от ул. Мамина Сибиряка до ул. Московской, по ул. 8 Марта от ул. Малышева до пр. Ленина, по ул. Ельцина от пр. Ленина до ул. Челюскинцев. Закрытие движения по ул. Вайнера, ул. Жукова, ул. Толмачева, ул. Сакко и Ванцетти, ул. Володарского, ул. Урицкого, ул. Антона Валека.

8 мая

С 09:30 до окончания мероприятия закрытия движения по нечетной стороне пр. Ленина от ул. Восточной до ул. Луначарского, ул. Бажова от ул. Первомайской до пр. Ленина, ул. Кузнечной от ул. Первомайской до пр. Ленина

9 мая

С 00:00 06.05 закрытие парковки на площади 1905 года. С 06:00 09.05 до окончания мероприятий закрытие движения по пр. Ленина от ул. Мамина Сибиряка до ул. Московской, по ул. 8 Марта от ул. Малышева до пр. Ленина, по ул. Ельцина от пр. Ленина до ул. Челюскинцев. Закрытие движения по ул. Вайнера, ул. Жукова, ул. Толмачева, ул. Сакко и Ванцетти, ул. Володарского, ул. Урицкого, ул. Антона Валека.

С 06:00 закрытие движения транспорта по ул. 8 марта от пр. Ленина до ул. Челюскинцев.

С 21:00 08.05 ограничение парковки на ул. Пушкина от пр. Ленина до ул. Малышева. С 22:00 08.05 закрытие движения транспорта по ул. Пушкина от пр. Ленина до ул. Малышева.

С 06:00 09.05 до окончания мероприятий закрытие движения по ул. 8 Марта от ул. Малышева до пр. Ленина, по ул. Ельцина от пр. Ленина до ул. Челюскинцев

С 09:00 до окончания мероприятия перекрытие пл. 1-ой Пятилетки.

В Екатеринбурге проходят вечерние и ночные репетиции Фото: Алексей БУЛАТОВ

Репетиции парада пройдут и в городе-спутнике Екатеринбурга: Верхней Пышме. Здесь не будет ночных репетиций, как в уральской столице. Все тренировки запланированы на утреннее и дневное время, в основном с 08:00 до 16:00. Публикуем график перекрытий дорог в майские праздники 2021 в Верхней Пышме:

В связи с проведением парада 9 мая будет ограничено движение автотранспорта с 08.00 часов до 16.00 часов:

1) по пр. Успенскому: от ул. Александра Козицына до ул. Калинина;

2) по ул. Кривоусова: от ул. Калинина до ул. Александра Козицына;

3) по ул. Щорса: от пр. Успенского до ул. Кривоусова;

4) по ул. Спицына: от пр. Успенского до ул. Кривоусова;

5) на въездах-выездах из дворов и с прилегающих улиц на вышеуказанные участки автодороги;

6) организовано одностороннее движение по ул. Калинина на участке от пр. Успенского до ул. Кривоусова (в направлении от пр. Успенского к ул. Кривоусова).

В свердловском главке опубликовали список перекрытий дорог Фото: Алексей БУЛАТОВ

Также будет ограничено движение транспортных средств

с 08.00 часов до 16.00 часов:

1) на путепроводе по левой полосе путепровода в направлении г. Верхняя Пышма;

2) по ул. Фабричной на участке автодороги от ул. Петрова до пр. Успенский.

Запрещается парковать автотранспорт с 10.00 часов 8 мая до 16.00 часов 9 мая на следующих территориях:

- площадь Дворца спорта УГМК;

- площадь и прилегающие территории возле муниципального автономного учреждения «Дворец культуры «Металлург»;

- площадка напротив муниципального автономного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 22»;

- парковочные площадки возле здания по адресу пр. Успенский 1;

участок ул. Щорса от ул. Кривоусова до пр. Успенский;

- парковочные карманы возле магазина «Мегамарт» по ул. Кривоусова 18;

- площадка возле магазина «Магнит» по ул. Кривоусова 20-а;

- площадки возле Дворца спорта УГМК со стороны ул. Кривоусова,

- парковочные площадки возле здания «Ледовая арена им. А. Козицына».

Репетиции на улицах города стартовали в начале апреля Фото: Алексей БУЛАТОВ

Движение автотранспорта будет организовано 9 мая с 08.00 часов до 16.00 часов:

- по пр. Успенскому от ул. Александра Козицына до ул. Калинина;

- по ул. Кривоусова от ул. Калинина до ул. Александра Козицына;

- по ул. Щорса от пр. Успенского до ул. Кривоусова;

- по ул. Спицына от пр. Успенского до ул. Кривоусова;

- на въездах–выездах из дворов и с прилегающих улиц на вышеуказанные участки автодороги в соответствии с установленными временными дорожными знаками.

Репетиции во время выходных пройдут в Екатеринбурге, Нижнем Тагиле и Верхней Пышме Фото: Алексей БУЛАТОВ

Также военные будут тренироваться и в Нижнем Тагиле. Первые приготовления к параду пройдут уже 6 мая с 17.00 до 21.00. Масштабные ограничения в обеспечении безопасности дорожного движения запланированы 9 мая. Поэтому тагильчанам, а также гостям города стоит заблаговременно задуматься о парковке своего автомобиля во избежание работы эвакуатора. График перекрытий дорог в майские праздники 2021 в Нижнем Тагиле:

9 мая с 00.00 часов и до окончания мероприятий оставить машину вдоль центральных улиц будет нельзя на следующих участках:

- проспект Ленина на участке от улицы Островского до улицы Октябрьской революции;

- улица Карла Маркса на участке от улицы Островского до улицы Октябрьской революции;

- проспект Мира на участке от улицы Заводская до улицы Газетная;

- улица Горошникова на участке от улицы Заводская до улицы Красноармейская;

- проспект Строителей на участке от улицы Октябрьской революции до улицы Пархоменко;

- улица Первомайская на участке от улицы Горошникова до улицы Ломоносова;

- улица Красноармейская на участке от улицы Горошникова до улицы Ломоносова;

- улица Огаркова на участке от улицы Уральская до улицы Ломоносова;

- улица Уральская на участке от улицы Красноармейская до улицы Островского;

- улица Пархоменко на участке от улицы Горошникова до улицы Ломоносова;

- улица Вязовская на участке от проспекта Ленина до улицы Газетная.

По улицам города проедут танки Фото: Алексей БУЛАТОВ

В сам день проведения праздничных мероприятий (9 мая) движение любого, в том числе и общественного транспорта будет закрыто с 07.00 часов и до 11 часов. Ограничения коснутся всей центральной части города:

- улица Горошникова на участке от проспекта Мира до улицы Красноармейская;

- улица Заводская на участке от улицы Горошникова до улицы Октябрьской революции;

- проспект Строителей на участке от улицы Октябрьской революции до улицы Пархоменко;

- проспект Ленина на участке от улицы Октябрьской революции до улицы Островского;

- улица Карла Маркса на участке от улицы Островского до улицы Октябрьской революции;

- улица Вязовская на участке от проспекта Ленина до улицы Газетная;

- улица Пархоменко на участке от улицы Горошникова до улицы Ломоносова;

- улица Первомайская на участке от улицы Горошникова до улицы Ломоносова;

- улица Красноармейская на участке от улицы Горошникова до улицы Ломоносова;

- улица Огаркова на участке от улицы Уральская до улицы Ломоносова;

- проспект Мира на участке от улицы Горошникова до улицы Газетная;

- улица Уральская на участке от улицы Красноармейская до улицы Островского.