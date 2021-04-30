Неизвестные фильмы с советскими звездами кино, снятые в Свердловске

Типография "Уральский рабочий", вид из окна на перекресток Ленина - Тургенева. Фото: кадр из фильма "Какая у вас улыбка"

Свердловская киностудия в советские годы была одной из крупнейших киностудий в СССР. Нередко сюда приезжали известные актеры для участия в съемках. Виды советского Свердловска не раз попадала в кадр художественных фильмов, которые стали классикой советского кинематографа.

Итак, вместе с «КП-Екатеринбург» вспомним несколько известных советских фильмов, снятых в Свердловске и окрестностях на Свердловской киностудии.

«Какая у вас улыбка», 1974 год, режиссер Олег Николаевский

В ролях: Александр Ширвиндт, Алексей Мокроусов, Юрий Пузырев, Ээве Киви, Мария Миронова, Татьяна Доронина, Игорь Филатов.

Выпускник Сережа Савинов не смог после окончания школы поступить в институт. Он идет работать дежурным в ЦПКиО, потом пробует трудиться корректором в типографии, лаборантом на радиозаводе, после чего у него заканчиваются фото для пропусков. Тогда Сережа идет в фотоателье и понимает, что хочет стать фотографом.

Улица Карла Либкнехта возле Дворца пионеров. Сама улица до начала 80-х годов проходила вдоль зданий на возвышенности. Фото: кадр из фильма "Какая у вас улыбка"

В общем-то, самый простой, но очень добротно снятый фильм с хорошо исполненными ролями. Жителям нынешнего Екатеринбурга будет интересно его посмотреть, потому что город невероятно изменился. Чего стоит одна улица Карла Либкнехта, которая в те годы была изогнутой, и на ней были расположены дореволюционные постройки.

«Вы мне писали», 1977 год, режиссер Аида Манасарова

В главных ролях: Андрей Мягков и Анастасия Вознесенская

Философ Юрий Звягин читает по ТВ курс лекций о добре красоте в жизни каждого человека. После этого он получает множество самых разных откликов в письмах.

В одном из писем от девушки он читает отчаянные строки: «Вы можете мне помочь…». После этого Звягин едет в провинциальный город (в роли которого выступил Свердловск), чтобы найти ту самую Нину Журавлеву, которая написала ему.

Андрей Мягков и Анастасия Вознесенская. Фото: кадр из фильма "Вы мне писали"

Великолепные роли замечательных артистов и семейной пары Мягкова и Вознесенской. Фильм довольно мрачный и, вместе с тем, жизненный. Ему не хватает светлых ноток, как не хватает их в обычной жизни.

Многие сцены сняты в центре Свердловска образца конца 70-х годов ХХ столетия.

Главные герои в Историческом сквере Свердловска. Фото: кадр из фильма "Вы мне писали"

«Команда 33», 1987 год, режиссер Николай Гусаров

В главных ролях: Юрий Назаров, Владимир Кадочников, Александр Рахленко

Юноши, получив из военкомата повестки, проводят оставшиеся до призыва дни по-разному. Одни идут на дискотеки, другие едут на пикник, третьи хулиганят.

Подполковник Никитин вместе с офицерами на протяжении нескольких суток везет призывников из Свердловска на Дальний Восток к месту прохождения службы. Здесь они получают первый опыт армейской жизни. Этот фильм на протяжении нескольких лет показывали призывникам в качестве пособия для службы в армии.

Проспект Ленина. Фото: кадр из фильма "Команда 33"

Гуляет молодежь по позднему советскому Свердловску. Здесь можно увидеть ресторан «Малахит», гостиницу «Юбилейную», магазин «Океан». Снимали местные локации в центре уральской столицы.