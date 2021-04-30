Еле держится: появилось видео, как 11-летняя девочка на Урале вышла на карниз 17-го этажа, чтобы спастись от пожара

Фото: instagram @ekb_chp

Появилось видео, как маленькая девочка стоит на карнизе 17-го этажа, пытаясь спастись от пожара. Напомним, ЧП произошло утром 30 апреля в Екатеринбурге в многоэтажке на улице Колмогорова. Пожарные приехали спустя шесть минут, после сообщения о пожаре. К этому времени жильцы уже самостоятельно эвакуировались: 40 человек, из них 6 детей спустились по задымленному подъезду без помощи сотрудников МЧС.

Очаг возгорания был на 17-ом этаже. К моменту приезда спасателей дым уже во всю валил из окна. Онеборцы рванули тушить пожар и пытались открыть запертую дверь. А в это время прохожие наблюдали ужасающую картину. На карнизе той самой горящей квартиры, стояла маленькая девочка. Ребенок был укутан в одеяло и еле-еле держался за створки окна.

Чуть меньше чем за полчаса спасателям все-таки удалось снять девочку с окна.

- Проникать в закрытую квартиру огнеборцам пришлось при помощи специнструмента. Из квартиры, при помощи маски дыхательного аппарата звеном газодымозащитной службы спасён ребенок - девочка 11 лет. Она передана для обследования бригаде скорой медицинской помощи, - позже отчитались в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области.

Школьница не пострадала, отделалась легким испугом. Но в интернете ее уже прозвали смелым ребенком за ее отвагу.

Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

Сейчас спасатели выясняют причину пожара. Как сообщили в МЧС, в квартире горела мебель и личные вещи.