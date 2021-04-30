«Боимся взрыва»: на Урале жители бастуют против заправки, установленной впритык к домам

Собственники коттеджей намерены написать жалобы в прокуратуру и другие инстанции. Фото: читатель "КП"

В Каменске-Уральском разместили пропановую заправку под окнами коттеджей. Теперь местные жители опасаются за свое здоровье и безопасность. Они собираются устраивать пикеты, чтобы АГЗС убрали.

- Примерно полтора месяца назад привезли и установили металлическую конструкцию. О том, что это будет заправка, никто из жителей не знал, - рассказывает «КП-Екатеринбург» Василий, житель одного из домов, который находится рядом с заправкой.

По словам мужчины, владельцы заправки уверяют, что у них есть для этого все разрешительные документы.

- От заправки до жилого дома буквально пара десятков метров. Это явное нарушение! Во-первых, мы не хотим дышать газом, во-вторых, боимся. А если произойдет взрыв, как на заправке в Волгограде? Там она тоже была газовая, пострадало много людей. Если нас не услышат, то будем устраивать пикеты около заправки, - заявил Василий.

АГЗС, расположенная на Ленина,236, должна открыться в ближайшее время, о чем свидетельствует объявление, размещенное на сайте компании GGroup LLC. Чтобы этому помешать, жильцы коттеджей обратились к местному адвокату Наталье Дроновой.

Жильцы опасаются загрязнения воздуха сжиженным газом. Фото: читатель "КП"

- Граждане, обратившиеся ко мне по поводу постройки АГЗС, всерьез обеспокоены за свои жизни и здоровье, так как взрывоопасный объект расположен крайне близко к их жилым домам. Также они обеспокоены загрязнением воздуха сжиженным газом, а также его быстрой воспламеняемостью. Действительно, у жителей этого района есть повод для беспокойства, так как в силу НБП 111-98, СанПиН 2.2.1/2.1.1200-03, расстояние установления системы АГЗС от жилых и общественных зданий и мест массового пребывания людей должно быть не менее 300 метров, а от автомобильной дороги общей сети (край проезжей части) - не менее 100 метров, - объяснила «Комсомолке» адвокат.

Наталья Дронова считает, что нарушения видны невооруженным взглядом. В связи с этим, жители домов собираются обратиться в различные инстанции (МЧС, экологическую службу безопасности, администрацию города и прокуратуру).

- Мы собираемся выяснить, есть ли «связи» между собственником АГЗС и должностными лицами, подписавшими разрешение (если такое имеется) на постройку данного взрывоопасного объекта, - уточнила адвокат.

«Комсомолка» связалась с представителем сети заправок GGroup LLC в Екатеринбурге. В компании уверяют, что повода для беспокойства нет.

- Никто из жителей Каменска-Уральского к нам не обращался. При открытии заправок мы всегда соблюдаем все правила безопасности, потому что мы прекрасно понимаем, что это опасный производственный объект. У нас рассчитаны пожарные риски, у нас есть лицензия. Если бы у нас было что-то не в порядке, то мы бы не прошли ни одну проверку, - рассказали «КП» в GGroup LLC.

Правда, в компании не стали отвечать на вопрос о том, на каком расстоянии АГЗС должны находиться от жилых домов, отметив, что это зависит от разных показателей.

- Если жители домов считают, что нарушается законодательство, то они могут обратиться с заявлением в органы прокуратуры, - рассказали «КП» в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Мы будем следить за развитием событий.