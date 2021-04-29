Tele2 модернизировала 71% базовых станций в Екатеринбурге в 2020-2021 годах

Фото:предоставлено Tele-2

В 2020 году и первом квартале 2021 года оператор увеличил количество базовых станций в Свердловской области на 16% и модернизировал 71% уже работающих объектов связи. За 2020 год объем потребляемого интернет-трафика в регионе вырос на 30%, голосового – на 19%. За начало 2021 года объемы потребления мобильного интернета выросли еще на 7%, голосовой трафик – еще на 9%. А потребление 4G-трафика в Свердловской области за начало 2021-го выросло на 34%. При этом количество 4G-гаджетов в сети Tele2 по итогам 2020 года увеличилось на 47% и составило 73% от общего числа устройств, а за первый квартал 2021 года процент 4G-устройств в сети Tele2 вырос до 80%.

В топ-5 городов Свердловской области по количеству потребляемого трафика вошли Нижний Тагил, Каменск-Уральский, Первоуральск, Серов и Красноуфимск. А самые качающие районы Екатеринбурга на данный момент: Чкаловский, Верх-Исетский и Орджоникидзевский.

Tele2 продолжает улучшать качество высокоскоростного интернета вслед за растущими потребностями клиентов. В рамках инфраструктурного проекта в 2020 году сеть 4G появилась в 30 населенных пунктах в Артемовском, Асбестовском, Березовском, Верхнесалдинском, Горноуральском, Сысертском, Краснотурьинском, Нижнесалдинском и других районах и городских округах Свердловской области.

За первый квартал 2021 года связь появилась в Нижней Иленке Байкаловского района, поселке Сагра (Верхняя Пышма) и селе Камышево Белоярского городского округа.