«Мать охотники убили»: на Урале у заброшенной дачи маршала Жукова нашли скитающегося медвежонка

Медвежонок уж год живет без мамы, говорят очевидцы. Фото: Никита Битков

Видео с медвежонком, гуляющим у дороги под Алапаевском, разлетелось накануне по социальным сетям на Урале. Очевидец записал, как маленький косолапый перебегает через дорогу, а потом бродит по лесу. Само видео сделано у поселка Курорт-Самоцвет. Правда, как оказалось, история у этого медвежонка довольно грустная.

- Медвежонок ходит тут давно. Мать охотники убили, а он скитается голодный. В зоопарк нужен медведь, так как умер старый, или в заповедник его нужно определить, - говорит Никита, увидевший медвежонка.

По словам автора видео, без мамы малыш остался около года назад. Кстати, само видео сделано рядом с заброшенным особняком, в котором, согласно легенде, маршал Жуков любил отдыхать, когда командовал Уральским военным округом с 1948 по 1953 год.