Коронавирус в Екатеринбурге, последние новости на 30 апреля 2021 года

Свободных мест в больницах все больше, но часть пациентов остаются в тяжелом состоянии Фото: Олег ЗОЛОТО

В Екатеринбурге и Свердловской области за прошедшие сутки официально подтверждено 110 новых случаев заболевания коронавирусом, из которых 32 случая приходятся на уральскую столицу.

Также диагноз подтвержден у жителей Верхней Салды, Камышлова, Первоуральска, Нижнего Тагила, Каменска-Уральского, Верхотурья и других населенных пунктов Свердловской области.

Общее число заболевших граждан на Среднем Урале с начала пандемии составляет 86 154, из которых 79 835 полностью справились с вирусом. За прошедшие сутки из инфекционных отделений больниц выписано 120 человек.

Фото: сервис Яндекс.Ковид

На данный момент состояние 221 пациента оценивается врачами как тяжелое, 114 из них размещены в палатах реанимации, 78 – подключены к аппаратам ИВЛ.

Также за сутки официально подтверждено еще 10 новых случаев гибели от COVID-19. Общее число жертв пандемии на Среднем Урале составляет 3 103 случая.