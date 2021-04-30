В Екатеринбурге 11-летняя девочка вышла на карниз 17-го этажа, чтобы спастись от пожара

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области

Серьезный пожар случился в многоэтажке в Екатеринбурге на улице Колмогорова. ЧП случилось в 10:52, как раз в это время спасателям поступило сообщение о полыхающей квартире на 17 этаже. Сотрудники МЧС прибыли на место через 6 минут. Как рассказали в пресс-службе ведомства, когда приехали огнеборцы пламя уже полностью окутало квартиру, а дым заполонил подъезд. Однако жильцы дома сумели самостоятельно покинуть свои квартиры и выйти на улицы.

- До прибытия огнеборцев самостоятельно эвакуировались 40 человек, из них 6 детей, – сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области

Но в горящей ловушке оказалась 11-летняя девочка, ребенок был именно в той квартире, где полыхал огонь. Девочка не растерялась и чтобы спастись, она вышла на карниз 17-го этажа. Там она провела чуть меньше получаса, пока за ней не пришли спасатели. В это время онеборцы пытались пробраться в закрытую квартиру.

- Проникать в закрытую квартиру огнеборцам пришлось при помощи специнструмента. Из квартиры, при помощи маски дыхательного аппарата звеном газодымозащитной службы спасён ребенок - девочка 11 лет. Она передана для обследования бригаде скорой медицинской помощи, - добавили в ведомстве спасателей.

В квартире горела мебель и личные вещи хозяев, огонь окутал площадь в 10 квадратных метров. С пожаром спасатели справились за 20 минут. В тушении были задействованы 9 единиц пожарной техники и 31 человек личного состава. Причина пожара устанавливается.