Совет законодателей России обсудил реализацию Послания Президента РФ

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Председатель Законодательного Собрания Свердловской области Людмила Бабушкина в День российского парламентаризма, 27 апреля, приняла участие в работе Совета законодателей при Федеральном Собрании РФ, которое состоялось в Таврическом дворце в Санкт-Петербурге.

Провели заседание сопредседатели Совета законодателей – Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко и Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин.

Совет законодателей рассмотрел два вопроса.

Обсуждены задачи по реализации Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации, которое глава государства озвучил 21 апреля 2021 года. Еще один вопрос, вынесенный для обсуждения, - Пандемия: вызовы и решения. Российские законодатели – члены Совета законодателей при Федеральном Собрании РФ обсудили широкий перечень проблем, связанных с преодолением последствий пандемии коронавирусной инфекции.

«Вчера на заседании президиума Совета законодателей мы обсуждали вопрос о доступности и качестве оказания медицинской помощи, обеспечения подготовки медицинских кадров и воспитания детей, которое является неотъемлемой частью образования, обсудили сохранение исторической преемственности поколений на основе патриотизма.

Члены Совета законодателей пришли к выводу о необходимости, как это и предлагал Президент России Владимир Владимирович Путин, проанализировать качество учебных материалов, которые сегодня предлагают школьникам. Мы согласились также с тезисом о том, что образование без воспитания может привести к неблагоприятным последствиям.

Что касается доступности качества медицинской помощи, то я хочу сказать, что в нашем регионе мы справились с серьезными вызовами, касающимися пандемии коронавирусной инфекции. И, несмотря на то, что сегодня есть заболевшие и нужно бороться с этой болезнью, главный тезис – усилить вакцинацию. Это необходимо для того, чтобы выработать коллективный иммунитет, чтобы минимизировать заболевание новыми штаммами вируса. Обсуждались вопросы подготовки медицинских кадров, увеличение целевого обучения, обеспечения материальной базой медицинских учреждений, проведения капитальных ремонтов в медучреждениях.

Сегодня мы на Совете законодателей мы обсуждали важнейшие вопросы, которые волнуют всех. Это - задачи по реализации Послания Президента.

Мы знаем, что те предложения, которые высказал Президент, направлены на поддержку семей с детьми, поддержку отдельных категорий граждан, на решение вопросов развития культуры, развития медицины.

По вопросу преодоления последствий пандемии выступали заместитель председателя правительства РФ по вопросам социальной политики Татьяна Голикова, профильные министры.

В кратчайшие сроки будет принят ряд законодательных актов, нормативно-правовых актов правительства РФ, нацеленных на преодоление последствий пандемии коронавирусной инфекции. Мы, региональные законодатели, в свою очередь должны будем на уровне российских регионов разработать меры по реализации Послания Президента, в том числе, проанализировать те законопроекты, которые будут внесены в Государственную Думу, чтобы выразить их поддержку либо высказать предложения по внесению дополнений в законодательство.

- Отмечу, что с 1 июля начинаются плановые работы по диспансеризации населения. И здесь необходимо в первую очередь противодействовать заболеваниям, которые у нас являются причинами преждевременной смерти: сердечно-сосудистые, онкологические, заболевания органов дыхания, гепатита С. И конечно, необходимо сделать все возможное, чтобы минимизировать последствия от этих заболеваний, - подчеркнула Людмила Бабушкина в своем комментарии.