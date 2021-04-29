Обновление городского транспорта и комплексное развитие села: Правительство поддержало предложения «Единой России»

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Фракция «Единой России» 28 апреля перед ежегодным Отчетом Правительства провела консультации с премьер-министром Михаилом Мишустиным. Председатель Кабмина поддержал все предложения партии и дал соответствующие поручения профильным вице-премьерам.

Одно из них касалось дополнительного финансирования программы комплексного развития сельских территорий. В 2021 году на участие в этой программе были поданы заявки на сумму 237 миллиардов рублей, однако только 13% в условиях того объема финансирования были удовлетворены, констатировал руководитель фракции «Единой России» Сергей Неверов.

- Крайне важно направить сегодня дополнительные средства на эту программу, они пойдут на благоустройство городской среды в наших сельских территориях, на создание новых инфраструктурных объектов, на ипотеку. Это направление очень востребовано на селе, сегодня очень много людей подали заявки на участие в ипотеке, – подчеркнул Сергей Неверов.

Правительство обязательно рассмотрит возможность увеличения финансирования, отметил Михаил Мишустин.

- Ипотека тоже очень популярна на селе, все территории, которые я посещал, просили об этом, – сказал председатель-правительства.

На сегодня уже около 70 тысяч семей воспользовались этой возможностью.

Парламентарии также подняли тему обновления парка наземного общественного транспорта в регионах. Сегодня муниципалитеты не в состоянии сделать это самостоятельно. При этом износ техники достигает 80%, что создает опасность для граждан.

- Наша задача – увеличение этой программы, как мы предложили, в 10 раз. Сегодня в год эта программа оценивается в 3,5 миллиарда. И, конечно, чтобы она была долгосрочной, на несколько лет, – сказал руководитель фракции «Единой России», подчеркнув, что реализация этой программы позволит загрузить отечественных производителей трамваев, троллейбусов и автобусов.

Михаил Мишустин поддержал предложение.

- Программа однозначно поддерживается регионами. Я встречаюсь, езжу несколько раз в месяц по федерации. Программу просят продлить. Мы все рассмотрим, и с вами, Сергей Иванович, проработаем, - обратился Михаил Мишустин к Сергею Неверову.

Отдельный вопрос - выравнивание бюджетной обеспеченности регионов: сейчас она может различаться в несколько раз. По предложению председателя нижней палаты парламента Вячеслава Володина Правительство и «Единая Россия» создали рабочую группу, чтобы дополнительно проработать этот вопрос.

- Мы продолжим эту работу системно – поддерживается любой формат, – для того чтобы нам разбираться более детально в том, что нужно сделать для бюджетной обеспеченности, продумать, какие могут быть соответствующие меры приняты Правительством, в том числе для создания рабочих мест, создания новых производств, для того чтобы регионы формировали свою налоговую базу, - поддержал предложение Михаил Мишустин.

Он также поблагодарил «Единую Россию» за «системную и профессиональную работу».

- За три дня уже фактически всe то, что сказал Президент в Послании, было оформлено в проектах законодательных актов и нормативных правовых актах. Спасибо вам за это, - сказал председатель Правительства.

Напомним, встреча депутатов фракции «Единой России» в Госдуме с премьер-министром Михаилом Мишустиным 28 апреля прошла в преддверии отчета Правительства России перед депутатами. Он запланирован на 12 мая.

В Свердловской области уже много лет действует региональный партийный проект «Единой России» «Уральская деревня», который курирует депутат Заксобрания Елена Трескова – заместитель председателя комитета по аграрной политике, природопользованию и охране окружающей среды.

- Для нас развитие малых сельских территорий всегда было одним из важнейших приоритетов. Выделение дополнительных средств — очень важная инициатива, которая поможет решить вопросы газификации, создания новых современных рабочих мест, улучшение качества жизни сельчан, - рассказал председатель комитета по аграрной политике, природопользованию и охране окружающей среды Сергей Никонов.