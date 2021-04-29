Коронавирус в Екатеринбурге, последние новости на 29 апреля 2021 года

На Урале сохраняется ограничительные меры Фото: Мария ЛЕНЦ

В Екатеринбурге и Свердловской области за прошедшие сутки официально подтверждено 107 новых случаев коронавируса, из которых 42 новых случая приходятся на уральскую столицу.

Также новые случаи COVID-19 зарегистрированы в Нижнем Тагиле, Кировграде, Нижней Салде, Кушве, Невьянске, Дегтярске, Каменске-Уральском, Первоуральске и других населенных пунктах Свердловской области.

Фото: сервис Яндекс.Ковид

Общее число заболевших коронавирусом на Среднем Урале с начала пандемии составляет 86 044 человека, из которых 79 715 человек полностью справились с вирусом. За прошедшие сутки диагноз снят у 122 человек.

В настоящее время состояние 232 пациентов оценивается врачами как тяжелое, 128 из них размещены в палатах интенсивной терапии, 85 – подключены к аппаратам ИВЛ.

Также за прошедшие сутки официально подтверждено еще 14 новых случаев гибели от коронавируса. Общее число жертв пандемии на Среднем Урале составляет 3 093 человека.