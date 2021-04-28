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Общество28 апреля 2021 14:10

Внеплановые каникулы: школы Екатеринбурга будут закрыты с 1 по 10 мая

А вот в детских садах с 4 по 7 число организуют дежурные группы
Олег ГАЛИМОВОлег ГАЛИМОВ
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Ранее министерство просвещения рекомендовало школам не работать

Ранее министерство просвещения рекомендовало школам не работать

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Школы Екатеринбурга не будут работать во время длинных майских каникул. Об этом сообщили в департаменте образования уральской столицы. Ранее в министерстве Просвещения рекомендовали школам отказаться от работы с 1 по 10 мая.

А вот с детскими садами ситуация другая. До конца 28 апреля родителей будут опрашивать о необходимости дежурных группы.

- Департамент образования информирует, что в настоящее время заведующие детских садов продолжают до конца этого дня, 28 апреля, проводить опрос среди родителей о потребности работы групп в ДОУ в период с 4 по 7 мая 2021 года, - пояснили в департаменте образования.

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