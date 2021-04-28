Ранее министерство просвещения рекомендовало школам не работать Фото: Алексей БУЛАТОВ

Школы Екатеринбурга не будут работать во время длинных майских каникул. Об этом сообщили в департаменте образования уральской столицы. Ранее в министерстве Просвещения рекомендовали школам отказаться от работы с 1 по 10 мая.

А вот с детскими садами ситуация другая. До конца 28 апреля родителей будут опрашивать о необходимости дежурных группы.

- Департамент образования информирует, что в настоящее время заведующие детских садов продолжают до конца этого дня, 28 апреля, проводить опрос среди родителей о потребности работы групп в ДОУ в период с 4 по 7 мая 2021 года, - пояснили в департаменте образования.