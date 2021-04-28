«Позорище какое!»: На Уралмаше появилась трамвайная остановка со скамейкой-коротышкой на одно место

У скамейки всего одно посадочное место. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Легендарную фразу «Останется только один!» из фильма о бессмертных любителях фехтования в рамках Екатеринбурга можно немного обыграть - «Усядется только один!». Именно такая мысль появляется сейчас в голове каждого, кто ждет трамвая на остановке «Диагностический центр». Это на Уралмаше, если что.

А все дело в том, что недавно там появился необычный остановочный комплекс со скамейкой (вернее сказать стулом, - Прим. Ред.) ровно в одно посадочное место. Буквально. Широкая остановка с навесом, под которым можно укрыться от дождя. Но в том месте, где обычно от края до края протягивается скамейка, вместо нее небольшой квадратик посередине.

- Неужели кто-то досок пожалел? – вопрошают подошедшие пассажир

- Позорище какое! – ругают ноу-хау пожилые люди.

Появился такой навес со скамейкой на трамвайной остановке «Диагностический центр». Фото: Алексей БУЛАТОВ

С одной стороны, в Европе есть трамвайные остановки и вовсе без всяких скамеек, а лишь с вертикальным упором для поясницы – устал стоять, обопрись на такой крестцом и дальше стой. Может наш город пошел по пути инноваций, с оглядкой на Европу? Но в мэрии это предположение опровергают.

- На самом деле это рекламный навес, - объясняют в пресс-службе администрации Екатеринбурга. - Остановочный комплекс там будет установлен, но только после того, как администрация Орджоникидзевского района проведет конкурс на установку остановочного навеса. Там будет и обычная скамейка по всем стандартам. Мы вчера разговаривали с заместителем главы Орджоникидзевского района по благоустройству. Он подтвердил, что в ближайшее время они проведут аукцион. А сейчас там просто рекламная конструкция.

Еще около 30 подобных конструкций должно появиться в центре и на Уралмаше. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Только вот никакой рекламы там нет. Только пустые стеклянные витрины. Видимо скамейку сделали короткой специально, чтобы она не загораживала будущую рекламу. Как оказалось, конкурс на установку такой конструкции проводило Министерство по управлению государственным имуществом Свердловской области (МУГИСО). И в будущем у нас появится еще не одна такая коротенькая скамеечка на трамвайных остановках.

- Это частная конструкция. МУГИСО проводило торги на установку таких навесов на трамвайных остановках. Разыграно 30 мест в городе – в центре и на Уралмаше, - объясняют в пресс-службе министерства. - Навес, как мы понимаем, будет использоваться как рекламный носитель. Рекламная фирма только начала их устанавливать.