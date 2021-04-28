Коронавирус в Екатеринбурге, последние новости на 28 апреля 2021 года

В регионе сохраняются ограничительные меры Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге и Свердловской области за прошедшие сутки официально подтверждено 104 новых случаев заражения коронавируса, из которых 40 приходятся на уральскую столицу.

Также новые случаи COVID-19 зарегистрированы в Дегтярске, Каменске-Уральском, Первоуральске, Сосьве, Кушве, Качканаре, Серове и других населенных пунктах Свердловской области.

Фото: сервис Яндекс.Ковид

Общее число заболевших на Среднем Урале с начала пандемии составляет 85 937 человек, из которых 79 593 человека полностью выздоровели. За прошедшие сутки диагноз сняли у 115 человек.

На данный момент состояние 233 пациентов оценивается как тяжелое, 132 человека размещены в палатах реанимации. 84 человека подключены к аппаратам ИВЛ.

Также за сутки подтверждено еще 14 случаев смерти от COVID-19. Общее число жертв пандемии на Среднем Урале составляет 3 079.