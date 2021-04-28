Играл с водой и провалился лапками: в Екатеринбурге спасли котика, который застрял в раковине

Фото: Евгений Зенков

Обычно зоопасатели Екатеринбурга вызволяют животных то из погребов и подвалов, то снимают котов с деревьев. А недавно волонтеру Евгению Зенкову поступил необычный вызов. Сообщалось, что на улице Кунарской в раковине застряла кошка. Спасателям пришлось в час ночи отправиться вызволять бедное животное, вооружившись различными инструментами.

- Многие кошки любят играть струйкой воды в раковине. Но стоит только лапке встать на выпуск - и подушечки пальцев легко могут пройти в сливные отверстия, а выдернуть их не так просто. Резкие рывки причиняют боль, застрявшие пальчики распухают и ещё плотнее застревают. Так кошка легко может нанести себе переломы фаланг пальцев, а то и более тяжелые травмы, - объяснил Евгений Зенков, волонтер общество «Зооспас».

Все это время, пока спасатели ехали к коту, его хозяйка держала питомца.

Все это время, пока спасатели ехали к коту, его хозяйка держала питомца. Чтобы тот не дергал лапу и не навредил себе. Временами у бедолаги были приступы буйства, но чаще пушистик терпеливо ждал.

- Удалось быстро удалить сифон под раковиной, расстричь ножницами для резки металла разные пластмассовые детали и действуя снизу, отсоединить от раковины решеточку, в которой застряла лапа. После этого хозяин приподнял кота, который уже не был прикреплен к раковине. Совершенно неожиданно, решеточка легко снялась с пальцев, А мы уже готовились, что хозяевам придется везти кота в круглосуточную клинику, где высвобождать пальцы из решетки пришлось бы под наркозом, - продолжает спасатель.

Кот не пострадал и травм не получил. Только лишь моральных. Теперь водные процедуры у него на ближайшее время не запланированы.