Обработки парков Екатеринбурга начались с 27 апреля Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге и всей стране с 1 по 10 мая жители не планируют сидеть дома. Не смотря на то, что погода будет не летней, как в 2020 году, для прогулок она подойдет. Горожане традиционно отправятся на природу за город и в парки в черте Екатеринбурга.

По данным областного Роспотребнадзора на 26 апреля, на территории Свердловской области зарегистрировано 1588 пострадавших от клещей – из них 724 екатеринбуржца. Мы уже сообщали, как обезопасить себя от встречи с паразитом и, что делать, если клещ все-таки укусил.

Еще один способ безопасности – акарицидная обработка территорий. Роспотребнадзор сообщает, что она уже началась.

– В 2021 году в Свердловской области запланировано проведение акарицидных обработок на территории 10200 га. На сегодняшний день проведение акарицидных обработок начато и обработано уже 46 га.

Службы планируют завершить обработку к середине мая, но процесс зависит от погоды Фото: Алексей БУЛАТОВ

КАКИЕ ПАРКИ ОБРАБОТАЛИ

В Екатеринбургском лесничестве рассказали, что с сегодняшнего дня, с 27 апреля, у них запланирована обработка подведомственных парков. Среди них «Зеленая Роща», парк Чкалова, парк на улице Блюхера, сад Вайнера, парк Энгельса, парк имени 50-летия Советской власти и парк Компрессорного завода.

По словам главного лесничего Дмитрия Метелева, обработка парков от клещей 2021 в Екатеринбурге зависит от условий погоды и пока сложно сказать сколько парков опрыскают отравой от насекомых до наступления майских праздников.