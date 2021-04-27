В министерстве просвещения уже рекомендовали школам не работать в эти дни Фото: Алексей БУЛАТОВ

Как будут работать школы и детские сады Екатеринбурга в длинные майские праздники? Этот вопрос сейчас беспокоит всех родителей города. Единого решения для всех образовательных организаций на данный момент нет. Но не исключено, что в ближайшее время Министерство просвещения РФ опубликует соответствующий указ. Глава министерства Сергей Кравцов уже заявил, что школам рекомендуют не работать с 1 по 10 мая.

- Мы рекомендуем школам не работать, работают только детские сады, дежурные группы по необходимости, - сказал Кравцов, отвечая на вопрос ТАСС.

В департаменте образования Екатеринбурга объяснили, что каждая школа сама принимает решение о внеплановых каникулах.

- Решение об обучении с применением дистанционных технологий в указанный период руководители школ принимают самостоятельно, - пояснили в пресс-службе департамента.

Что же до детских садов, то для дошколят планируют организовать дежурные группы.

- Заведующие детских садов проводят опрос среди родителей о потребности работы групп в ДОУ. Опрос будет проходить до 28 апреля включительно, - добавили в департаменте образования города.