В столице Урала проходит ремонтная кампания на газовых сетях

Фото:предоставлено пресс службой Екатеринбурггаз

Специалисты АО «Екатеринбурггаз» проводят работы по ремонту и модернизации объектов газового хозяйства мегаполиса. Мероприятия по повышению надежности газоснабжения уже прошли в Чкаловском и Кировском районах.

Фото:предоставлено пресс службой Екатеринбурггаз

В апреле 2021 года в районе улиц Кутузова-Пархоменко-Грибоедова в действующую магистраль была выполнена врезка дополнительного газопровода. Мероприятия проводились с помощью специального оборудования для трубопроводов – стоптрона. По словам мастера Производственного управления №1 АО «Екатеринбурггаз» Сергея Латыпова, использование этого прибора позволяет делать врезку быстрее и безопаснее. Жители Химмаша могут по достоинству оценить выполненные мероприятия: подключение нового газопровода позволяет проводить дальнейшие ремонтные работы без остановки газоснабжения потребителей.

Фото:предоставлено пресс службой Екатеринбурггаз

В 2021 году АО «Екатеринбурггаз» планирует масштабную ремонтную кампанию. Крупные работы пройдут на газопроводах высокого давления в Орджоникидзевском и Железнодорожном районах по ул. Автомагистральная и Машиностроителей-Космонавтов, пройдет техперевооружение и реконструкция газовых сетей по ул. 8 Марта-Циолковского и ул. Амундсена-Шаумяна в Ленинском районе. Кроме того, будут заменены шкафные газорегуляторные пункты в поселке Кольцово, на Сибирском тракте, по ул. Тружеников, Вершининская, Орловская. Также запланированы мероприятия на площадке ЭКСПО - для обеспечения потребностей Всемирной летней Универсиады 2023 года.

Фото:предоставлено пресс службой Екатеринбурггаз

Отметим, что в прошлом году АО «Екатеринбурггаз» на 100% выполнило запланированные работы по ремонту и модернизации газовых сетей. Кроме того, построено и введено в эксплуатацию более 13 километров новых газопроводов. Специалисты АО «Екатеринбурггаз» подключили к газовым сетям 452 новых объекта – предприятия и индивидуальные жилые дома. Число новых потребителей газа за прошлый год выросло на 29%. На эти цели было направлено 500 миллионов рублей.