Коронавирус в Екатеринбурге, последние новости на 27 апреля 2021 года

В Свердловской области продолжается прививочная кампания Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге и Свердловской области за прошедшие сутки официально подтверждено 106 новых случав заражения коронавирусом, из которых 46 приходятся на уральскую столицу.

Также новые случаи коронавируса приходятся на Каменск-Уральский, Нижний Тагил, Первоуральск, Кировград, Ивдель, Ревды, Карпинска, Нижней Салды, Красноуральска и других населенных пунктов Свердловской области.

Общее число переболевших COVID-19 на Среднем Урале с начала пандемии составляет 85 833 человека, из которых 79 479 человек полностью справились с инфекцией. За сутки диагноз снят у 117 человек.

Динамика распространения коронавируса в Свердловской области. Фото: сервис Яндекс.Ковид

На сегодняшний день состояние 253 пациентов оценивается как тяжелое, 142 человека размещены в палатах реанимации, 93 – подключены к аппаратам ИВЛ. Остальные пациенты находятся в удовлетворительном состоянии.

Также за сутки статистика по смертям от COVID-19 пополнилась 15 новыми случаями. Общее число жертв пандемии составляет 3 065 человек.