«Без трех миллионов к судье не ходи»: откровения адвоката о взятках и «прайсе» на откуп от преступлений

Наш герой работает адвокатом уже больше 20 лет Фото: Алексей БУЛАТОВ

В России актуальна поговорка: «От тюрьмы и от сумы не зарекайся». Но в этом случае многое зависит от защитника. Наш герой работает адвокатом уже больше 20 лет. В эту сферу он ушел из правоохранительных органов. В откровенном разговоре с «КП» он анонимно рассказал о теневой стороне профессии.

ГДЕ АДВОКАТЫ НАХОДЯТ КЛИЕНТОВ

Лично у меня проблем с клиентами нет. В первое время шли люди, которые были знакомы со мной по моей прежней работе в правоохранительных органах, а потом стало работать «сарафанное радио».

Обычно, когда адвокаты начинающие и не являются бывшими сотрудниками (органов), то им приходится идти работать в известные адвокатские фирмы, чтобы заработать себе имя и обрасти клиентурой.

Но есть и другой способ. Некоторые адвокаты находят себе клиентов, сидя исключительно на назначении (обязательная практика для адвокатских агентств, входящих в профессиональные сообщества. Такой адвокат назначается государством человеку, который не имеет средств нанять защитника на коммерческой основе – Ред.). Почти всегда, эти адвокаты под «ментами» (имеется в виду действуют в интересах силовиков – Ред.) и никак не пытаются помочь клиенту. Так вот, такой адвокат зачем-то изначально «топит» своего клиента, а потом говорит, что есть возможность подписать с ним соглашение, тогда он его якобы «отмажет», хотя может быть уже поздно. Я всегда удивляюсь, говорю им: зачем вы «топите» своего клиента? Скажите ему, мол, пусть родственники переведут деньги, я подпишу с тобой соглашение и буду работать в полную силу, но нет. На мои вопросы они отвечают: я что, за 600 рублей в час должен еще и работать?

Взятки всегда дают наличными Фото: Ольга ТИМОФЕЕВА

ВИНОВЕН ИЛИ НЕТ, МНЕ НЕ ВАЖНО

Испытываю ли я угрызения совести, когда защищаю заведомо виновного человека? Я понимаю, что большая часть моих клиентов - нехорошие люди. Но я сам выбрал эту профессию. Для меня нет разницы - я буду одинаково хорошо защищать и виновного, и клиента, в чьей невиновности я уверен. Для меня это сродни профессии врача, который одинаково хорошо будет лечить преступника и обычного человека. А если ты чистоплюй, который хочет всегда оставаться хорошим, то тебе лучше поискать другую профессию.

Кстати, пострадавшие тоже не всегда белые и пушистые. Например, в делах о ДТП, повлекших вред здоровью. Иногда они «заряжают» такие суммы за возмещение морального вреда, что просто диву даешься. И им без разницы, кто подсудимый - простой работяга или обеспеченный бизнесмен.

ПРО ВЗЯТКИ

Взятки берут везде. Правда, сейчас это не так распространено, как в 90-е или нулевые. Чаще всего, по моим ощущениям, берут в МВД. Тут все просто: во-первых, полиция меньше всего зарабатывает, если сравнивать с прокуратурой или СК. Во-вторых, уровень нагрузки при меньшей зарплате у полицейских выше.

По словам нашего собеседника, проще всего "решить вопрос", когда дело находится в полиции Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Иногда следак может и сам предложить «решить вопрос». Как-то общался с одним жуликом. Следователь попросил денег, жулик занес. Потом я почитал материалы его дела, и понял, что следователь его просто развел. У полиции на него ничего не было и дело бы в любом случае пришлось бы закрыть. Бывает и такое.

Мой опыт подсказывает - проще и дешевле решить вопрос на стадии следствия. Например, дать денег за то, чтобы статью переквалифицировали не менее тяжкую. Наказание по ней может быть не связанным с лишением свободы. Этот вариант удобен всем, и полиции, которая сделает «палку», и моему клиенту, который останется на свободе.

Если дело уже ушло в прокуратуру на утверждение обвинительного заключения, решить вопрос будет дороже и сложнее, так как в прокуратуре берут уже реже. Хотя у адвокатов здесь часто встречаются знакомые со времен учебы на юридическом. Кстати, через прокурорских бывает можно выйти и на судью. Эти две касты всегда были близки. Прокуратура больше всего пересекается с судами, да и судьями часто становятся бывшие прокуроры.

ИДТИ К СУДЬЕ БЕЗ ПОСРЕДНИКА - РИСК

Среди судейского корпуса чаще всего взятки берут в Арбитраже. Но в остальных судах это явление тоже присутствует, особенно в южных регионах нашей страны – Краснодар, Ставрополь, Ростов, Кавказ… В маленьких городах берут почти все и всегда. По моему мнению, немного реже берут судьи в средней полосе. Затем идет Урал и Сибирь, а вот меньше всего, по моим ощущениям, берут на Севере. Когда-то общался с одним судьей с ЯНАО, так у него за год восемь оправдательных приговоров. Восемь! Я удивился, как его до сих пор не уволили с таким высоким уровнем оправдательных приговоров… По моему, некоторые принципиальные судьи специально переводятся на Север.

Судьи в основном общаются лишь в своем кругу Фото: Алексей БУЛАТОВ

Конечно, если идти к судье напрямую без надежного посредника рискованно – он может рассказать об этом ФСБ. Тогда контора повесит на него микрофон, установит камеру и зафиксирует момент передачи денег. Адвоката-решальщика задержат и возбудят на него уголовное дело. Для понимания – Всеми вопросами безопасности судей и оперативным сопровождением дел, где идет речь об их подкупе, всегда занимается ФСБ, а не полиция. Кстати, раньше адвокат не считался объектом коррупционного преступления. В статистику шли чиновники и судьи. Но в последнее время ситуация изменилась, поэтому для адвокатов риск увеличился.

Судьи - очень обособленная каста. На работе и вне ее они общаются обычно в своем кругу. Поэтому найти на него выход человеку не из этой системы очень сложно. Как быть? Действовать через бывшего председателя суда. После ухода на пенсию круг общения у него не меняется, а азарт и интерес к профессии остается. Как правило, они в курсе всех дел суда и отлично знают, кто берет и как найти подход к нужному судье. Естественно, за это они просят свою долю – иногда до половины от стоимости взятки.

Впрочем, у меня были случаи, когда мне удавалось договориться с судьей без каких-либо денег. Например, на переквалификацию статьи на менее тяжкую. Со своей стороны я обещал, что клиент не будет затягивать процесс. Нужно понимать, что у судей большая рутина и довольно высокая загруженность, поэтому в этом случае выигрывают все. Но такое возможно, только если ты знаком с судьями по своим прежним делам, и завязал с ними хорошие рабочие отношения.

ГОНОРАРЫ АДВОКАТОВ И «ПРАЙС» НА ОТКУП

Как такового «прайса» на откуп по уголовным делам, конечно, нет. Сумма может зависеть от тяжести статьи, а еще важен вопрос доказательной базы, которая есть у следствия.

Относительно точный параметр - срок, который грозит человеку. Допустим, он обвиняется в сбыте наркотиков. Если дело дойдет до суда, то он получит, например, «десятку». Его родне придется каждый месяц тратить на его содержание в районе 20 тысяч рублей – на передачки, медикаменты, платить за безопасность, чтобы его не трогали другие зэки и администрация колонии. В год его жене это обойдется в 240 тысяч. Чтобы выйти по УДО будет нужно отсидеть две трети срока, то есть, почти семь лет, то есть, общая сумма будет в районе 1,7 миллиона рублей. Примерно отсюда и будет строиться сумма взятки. Ведь проще и дешевле заплатить 1,5 миллиона адвокату, а человек останется на свободе.

От этой суммы адвокат возьмет себе 30, иногда 40%, а остальное отдаст, чтобы «решить вопрос». По крайней мере, так делаю я, возможно, у других адвокатов аппетиты выше и соответственно берут они больше. Вообще в денежных вопросах адвокаты всегда действуют по простому правилу: размер гонорара определяется платежеспособностью клиента. Если ты видишь, что человек при деньгах, то почему бы не попросить больше?

Часто судьями становятся бывшие прокуроры Фото: Александр Жданов

Но если дело стоит на контроле у прокуратуры, то даже «перебить» статью на менее тяжкую будет довольно сложно, а уж снять обвинения или перевести человека в статус свидетеля - тем более.

Перед тем как назвать цену, я знакомлюсь с материалами дела, а уже потом говорю: мои услуги будут стоить, к примеру, 1,3 миллиона рублей. А сам прикидываю, сколько придется отдать на откуп. Обычно порядка миллиона ты отдаешь посреднику - человеку, который вхож в силовые структуры и с которым у тебя наработан контакт - он тоже берет себе часть суммы.

Давать судьям выходит дороже. Дешевле трех миллионов с тобой даже никто не будет разговаривать. Зарплата судьи – в районе 150-180 тысяч, в будущем их ждет неплохая пенсия. Кто захочет рисковать? Здесь должна быть внушительная сумма. Ну и отдельный вопрос: ты хочешь, чтобы он принял заведомо незаконное решение или тебе достаточно, чтобы он вынес условный срок, штраф или переквалифицировал статью на менее тяжкую.

У нас в области до сих пор помнят очень показательную историю. В середине 90-х судья из Нижнего Тагила отпустила под залог в 70 миллионов (по тем временам сумма смешная) лидера боевого крыла «уралмашевцев» Сергея Курдюмова, банда которого убила лидера «центровых» Олега Вагина и стреляла из «мухи» по зданию областного правительства. Курдюмову «светило» пожизненное. Естественно, он сбежал. И его до сих пор не нашли. Всем очевидно, что судье «занесли». Сколько? Одному Богу известно, но интересно, насколько это должна была быть внушительная сумма. Ведь после этого судью отстранили…

БЫВАЕТ ЛИ ДАВЛЕНИЕ ИЛИ УГРОЗЫ

Нет, за годы своей работы такого не припомню. Во-первых, тот, кто собирается угрожать, не может знать, в каких ты отношениях, например, с силовиками, которые ведут дело. Может быть, ты в прошлом с ними вместе работал или у тебя с ними сложились хорошие отношения по прошлым делам, да и вообще, мало ли знакомых может быть у адвоката? В том числе и в криминальной среде.

Да и вообще, зачем угрожать адвокату, если можно купить силовиков, свидетелей, дать денег потерпевшему? Это просто глупо.

А чтобы твои клиенты не держали на тебя зла, есть простое правило: никогда не обещай больше, чем сможешь сделать. И обязательно проговаривай клиенту все возможные риски, чтобы не было недопонимания.

НОСЯТ ЛИ АДВОКАТЫ В СИЗО «ЗАПРЕТЫ»

Адвокаты уже давно не носят в СИЗО запрещенные предметы. Для этого есть другие способы Фото: Михаил ФРОЛОВ

Нет, лично я никогда не носил. Да и любой здравомыслящий адвокат не будет этого делать. Хотя я все равно периодически слышу истории, о том, как какой-то адвокат пронес своему клиенту в СИЗО сотовый телефон, спрятанный, например, в вырезанные страницы книги. Меня это всегда удивляет, зачем? Ведь если нужно, это легко можно сделать через сотрудников.

В каждом СИЗО всегда во всю стену есть длинные списки с фотографиями бывших сотрудников и подписью «Они предали интересы службы». Это как раз те, кто проносил для арестантов «запреты». Но на смену этим сотрудникам всегда найдутся другие, которые с радостью тебе помогут.

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