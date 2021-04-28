«Общайтесь с вашими клиентами на одном языке»: уральские бизнесмены и эксперты рассказали, что важно знать, начиная свое дело

Бизнесмены-новички часто не справляются со своими задачами из-за слабой подготовки и отсутствия уникальных идей. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Екатеринбургский бизнес постепенно оживает после трудного года. Ни пандемия, ни связанные с ней ограничения не заставили горожан отказаться от мечты о собственном деле. Наверняка, и в эти минуты десятки наших земляков составляют планы по открытию своего магазина, автосервиса, кафе или мастерской.

Решиться и сделать первый шаг – всегда самое сложное. Но при этом и самое простое. Чтобы бизнес «вырос» сильным и успешным, смельчакам придется решать огромное количество вопросов и учиться, подчас, на собственных ошибках. Можно ли их избежать, и о чем важно помнить, ступая на путь малого и среднего предпринимательства.

Свои советы новичкам в бизнесе дали эксперты и опытные предприниматели Свердловской области.

Основатель ресторанов доставки «Сушкоф» и «Дель Песто» и магазина «ЖизньМарт» Иван Зайченко: «Бизнес нужно открывать в той сфере, где у вас есть уникальная идея»

– У начинающих предпринимателей есть заблуждение, что стоит открывать бизнес на основе своих увлечений. Недавно был разговор с человеком, который хотел открыть ресторан. Он считал, что у него все получится, на основании того, что он хорошо готовит. Но у него нет ни опыта в ресторанном деле, ни навыков управления большим штатом сотрудников, ни стрессоустойчивости. То есть у него нет качеств, необходимых для открытия ресторана, и он просто потеряет свои деньги, если ввяжется в это.

Иван Зайченко. Фотография предоставлена героем публикации.

Сферу для бизнеса нужно выбирать исходя из того, есть ли у вас оригинальная идея и желание изменить индустрию. Если говорить про меня, то у меня была внутренняя потребность изменить ритейл. Я ненавижу текущий ритейл и хочу его исправить. И я понимаю, какие идеи у меня есть, которые не смогут воспроизвести крупные ритейлеры. И в этом будет мое преимущество. Если у предпринимателя таких идей нет и он идет в бизнес с обычным заведением, то он обрекает себя на две вещи. Либо банкротство, либо бесконечное количество часов на работе, чтобы удержаться в одном ряду среди тех, кто ничем не выделяется.

Руководитель сервиса для предпринимателей Яндекс.Бизнес Юрий Устинов: «Поймите, нужен ли вам сайт»

– Считается, что компания без сайта выглядит несерьезно и теряет потенциальных клиентов. Это неправда – многие предприниматели могут легко без него обойтись.

Когда страничка в интернете будет лишней? Например, если ваш ассортимент постоянно меняется – сайт придется слишком часто дорабатывать. Или если большая часть ваших посетителей – соседи по району, сайт вряд ли поможет вам раскрутиться. Яркая наружная реклама, сотрудничество с местными заведениями и сарафанное радио расскажут гораздо больше.

Руководитель сервиса для предпринимателей Яндекс.Бизнес Юрий Устинов. Фотография предоставлена героем публикации.

Еще вариант: ваши основные продажи идут через Инстаграм или ВКонтакте. Тогда тоже вместо сайта лучше вложиться в рекламу в социальных сетях.

В общем, если вы не можете объяснить четко, зачем вам нужен сайт, значит, он вам сейчас не нужен.

Уполномоченный по правам предпринимателей Свердловской области Елена Артюх: «Изучите меры поддержки от государства»

– Прежде чем браться за дело и развивать бизнес, необходимо изучить сферу с точки зрения нормативно-правового регулирования. Это нужно, чтобы с самого начала работа была юридически безопасной.

Сегодня достаточно обширный список мер государственной поддержки. Рекомендую изучить те, которые государство может обеспечить на региональном или федеральном уровне.

Елена Артюх советует присмотреться к мерам государственной поддержки. Фото: Алексей БУЛАТОВ

И, конечно же, советую в случае возникновения спорных ситуаций обращаться в аппарат уполномоченного по правам предпринимателей. Это касается и случаев действий или бездействий органов публичной власти, например при проверках.

Руководитель сервиса для предпринимателей Яндекс.Бизнес Юрий Устинов: «Не забывайте о рекламе»

– Чем больше охват, тем больше потенциальных клиентов придет к вам в магазин или воспользуется вашими услугами, неважно, предоставляете ли вы их в солидном офисе или только в режиме онлайн.

В первую очередь мы говорим об интернет-рекламе. Важно, чтобы она размещалась не на одной площадке, а одновременно на нескольких. Например, у Яндекса это Карты, Услуги, Дзен и Рекламная сеть из более чем 40 000 сайтов. Но самостоятельно настроить рекламу – создать объявление, проследить за его эффективностью, вовремя внести правки – сможет не каждый. Обращаться же к специалистам может быть невыгодно, если бизнес только развивается.

Альтернативой может стать рекламная подписка, которая переведет процесс в автоматический режим. С ее помощью настроить рекламную кампанию можно одной кнопкой. Достаточно задать бюджет, указать информацию об акции, товаре или услуге и приложить фотографии. Остальное алгоритмы Яндекса настроят сами: создадут объявления, разместят их и распределят бюджет так, чтобы реклама приводила больше клиентов. Если нужно, вы сможете посмотреть подробный и наглядный результат рекламной кампании: клики по объявлениям, статистику звонков, сколько человек строили маршрут на картах, чтобы добраться до организации.

Директор школы финансового интеллекта Invest2040 Константин Перминов: «Общайтесь с клиентом на одном языке»

– Будьте в тренде, следите за новинками на рынках товаров и услуг. Расширяйте свой кругозор. При закрытых границах – путешествуйте по интернету. Изучайте аналоги вашего бизнеса за границей, читайте контент на разных языках. В браузерах есть возможность перевода с любых языков – что с английского, что с китайского. Это поможет сделать ваши товары/услуги более уникальными.

Дайте своим клиентам то, что им нужно! - напоминает Константин Перминов. Фотография предоставлена героем публикации.

Общайтесь с вашими клиентами на одном языке. Молодое поколение предпочитает общение через социальные сети и видеоконтент. Дайте то, что им нужно, это повысит лояльность.

Просите от ваших клиентов обратную связь. Изучайте, как можно улучшать customer service. Нарабатывайте свою репутацию, следите за ней! Репутация строится долго, а теряется моментально, поэтому не позволяйте себе ругани с клиентами, особенно в публичных пространствах.

Руководитель сервиса для предпринимателей Яндекс.Бизнес Юрий Устинов: «Цените постоянных клиентов»

– Работать с постоянными клиентами часто бывает дешевле, чем находить новых. Это особенно важно, если количество потенциальных покупателей ограничено: например, к вам ходят только жители вашего района.

Удержать и мотивировать клиентов помогают программы лояльности – но многие из них не подходят для малого бизнеса, потому что их сложно настроить. Например, чтобы создать бонусную систему с баллами и кешбэком, придется потратиться на подходящую платформу и привлечь специалиста.

Из программ, которые подходят для малого бизнеса, можно отметить дисконтные карты – их просто и недорого запустить, но есть минус: скидку вы сделаете из своей прибыли. Кроме того, удачной будет акция «Приведи друга». Клиент получит скидку или подарок за то, что его друг купил ваш товар или услугу. Но в таком случае вам надо продумать, как защититься от обмана, ведь клиент может привести одного и того же друга несколько раз.

Для успешного развития бизнеса предпринимателю не стоит делать все в компании своими руками. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Основатель ресторанов доставки «Сушкоф» и «Дель Песто» и магазина «ЖизньМарт» Иван Зайченко: «Формируйте команду сильных менеджеров»

– Зачастую владелец бизнеса выполняет функции персонала, когда возникают проблемы. Например, колбаса закончилась и ее нужно закупить. Или заболел сотрудник колл-центра. И только через 3–4 года человек понимает, что его прибыль и заработок несопоставимы с тем, сколько он работает. Лучше всего в такой ситуации выйти из «операционки» и возложить обязанности по руководству на самых ответственных сотрудников. Да, им будет тяжело справляться с новыми обязанностями, а вам – смотреть, как «горит» ваше дело. Но таким образом вы научите их работать в команде и справляться с проблемами, которые до этого решали вы.