«Рыбу держат в заложниках»: уральскую ферму форели, которую рекламировал Евгений Куйвашев, захватили

Фото: Facebook

В Свердловской области назревает рыбный скандал. Жительница Екатеринбурга Екатерина Сбоева, директор по развитию форелевой фермы «Фермерская форель» пожаловалась на захват их рыбы. По ее словам, конфликт начался три месяца назад, когда в «Верхне-Тагильском рыбном хозяйстве» сменился собственник.

- Нашу рыбу держат в заложниках. И это правда. Если вы были у нас на экскурсии, то знаете, что мы перевозим форель на зиму на другое хозяйство, где арендуем садки, это делается для того, чтобы обеспечивать кормление и уход за рыбой зимой. Иначе мы бы выращивали рыбу до 1 кг лет пять, - пожаловалась Сбоева в Facebook.

По словам Екатерины Сбоевой, рыбное хозяйство несколько месяцев назад было продано, и новый хозяин решил пойти на конфликт, из-за которого владельцы форелевой фермы третий месяц не могут получить доступ к рыбе, чтобы нормально ее кормить. Из-за этого сотрудники фермы остались без работы, а сама рыба гибнет. Месяц назад через бинокль владельцы рыбы заметили на воде черные маслянистые пятна.

- Мы видим как люди ходят с сачками и что-то там вылавливают. Двадцать попыток заснять это увенчались неуспехом, - добавила Екатерина.

Сбоева уже обратилась к губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву, а также к мэру Екатеринбурга Алексею Орлову.

В прошлом году глава региона рекламировал эту ферму в своем Instagram. Тогда Куйвашев восхищался, как предпринимателям удалось развивать бизнес в период пандемии.

- После начала пандемии предприниматели даже не рассматривали вариант закрытия бизнеса. Наоборот — они расширили производство, чтобы обслуживать как можно больше онлайн-заказов, и их количество действительно выросло, - написал тогда губернатор в Instagram.