С лестницей и антресолью: в малоэтажном микрорайоне Екатеринбурга появились двухуровневые квартиры

Фото: предоставлено пресс-службой ЛСР

В двух новых домах малоэтажного «Мичуринского», которые возводятся рядом с образовательным центром, на пятом этаже запроектированы квартиры со вторым светом. В таких помещениях не только высокие потолки, но есть еще антресоль с лестницей – пространство, которое можно использовать в качестве спальни, рабочего кабинета или мастерской. Стоимость квартиры с антресолью начинается от 1,9 млн рублей.

Фото: предоставлено пресс-службой ЛСР

Нижний этаж в такой квартире можно использовать как гостевую зону, а верхний – как приватный уровень, где можно отдохнуть, почитать книгу или посмотреть телевизор.

Под лестницей отлично встанет небольшой диван, либо же там можно организовать гардеробную для хранения сезонных вещей.

Фото: предоставлено пресс-службой ЛСР

В новых домах, которые будут сданы уже в этом году, есть и классические варианты планировок. К примеру, двушки и трешки с большой кухней-гостиной.

Фото: предоставлено пресс-службой ЛСР

Отметим, что рядом с новостройками «Мичуринского» – озеро и лес, во дворе – никаких машин, чтобы родители могли отпускать детей бегать во дворе, не боясь, что они попадут под колеса. Плюсом к этому на аллее между новостройками будет построена площадка для активного времяпровождения на открытом воздухе с игровыми и спортивными комплексами, которая также будет закрыта от проезда автомобилей.

Фото: предоставлено пресс-службой ЛСР

О том, как забронировать квартиру в новом малоэтажном доме на Широкой речке, расскажут в офисах продаж «Группы ЛСР» в Екатеринбурге, а также по телефону +7 (343) 215-9-216.