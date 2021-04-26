Даже Вячеслав Зайцев оценил: самая красивая девочка мира из Екатеринбурга придумала одежду для гонщиков

Диана в центре. Фото: предоставлено Натальей Первых

Одиннадцатилетняя модель из Екатеринбурга Диана Первых создала свою коллекцию одежды для гонщиков. Отметим, школьница в январе этого года завоевала титул «Юная мисс Мира Гран-При 2021», что подтверждает ее статус самой красивой девочки. На Неделе моды, которая прошла в уральской столице с 19 по 25 апреля, она предстала еще и как дизайнер необычной одежды.

Как рассказала мама Дианы Наталья Первых, ее дочь всегда любила рисовать и мода девочку привлекает с разных сторон. Юная мисс Мира уже год учится на модельера и недавно она вместе с европейским брендом AIREN EVENT представила новую коллекцию одежды под названием «Дикая скорость».

Фото: предоставлено Натальей Первых

- Она хотела создать коллекцию, которая создает эффект «вау», чтобы все оборачивались. Эта одежда тоже, что и ехать на Ferrari. Идея такая - выигрывает всегда тот, кто верит в себя и никогда не сдается, - поясняет Наталья Первых.

На подиум Диана вышла вместе с моделями под песню, написанную специально для показа, в записи которой она принимала участие. Этому показу Диана даже стихотворение посвятила.

Быть первыми: победа наш кумир –

Вот то, о чем всегда мы так мечтали!

На скорости ворвёмся в модный мир,

Как гонщики на новеньком FERRARI!

Школьница рисует эскизы одежды в перерывах от учебы в обычной школе и школе моделей. Фото: предоставлено Натальей Первых

Эскизы одежды Диана рисует после учебы в школе, а также после занятий моделингом. Кстати, девочку оценил известный дизайнер Вячеслав Зайцев, который признал уральскую девочку лучшей моделью.

Российский модельер даже приглашал 11-летнюю школьницу на свой день рождения. Диана нарисовала для дизайнера картину.

Фото: предоставлено Натальей Первых

Диана нарисовала картину для Вячеслава Зайцева, чтобы подарить ему на День рождения. Фото: предоставлено Натальей Первых

Пока границы между странами на замке, Диана учит английский и итальянский, своей красотой юная модель хочет покорить весь мир. На счету у девочки победы в других национальных конкурсах, но на этом она не останавливается. В мечтах у школьницы блистать на обложках мировых модных журналов.