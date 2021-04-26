В тот день 66 артистов стали единственным коллективом, выступившим в зоне отчуждения. Фото: сайт Уральского государственного академического русского народного хора

Сегодня – 35 лет со дня Чернобыльскои катастрофы. 26 апреля 1986 года на четвертом энергоблоке Чернобыльскои АЭС произошла авария. На следующии день были эвакуированы жители Припяти, а в течение мая – жители всех населенных пунктов в 30-километровои зоне отчуждения вокруг станции.

Так сложилось, что последний концерт, который услышал город-призрак, устроил Уральский хор. Коллектив из Свердловской области тогда был на гастролях по Украине. После концерта в Киеве 11 мая участников попросили выступить перед ликвидаторами, чтобы поднять боевой дух.

Фото: сайт Уральского государственного академического русского народного хора

«Киев был непривычно пуст. Да, предупреждали не покупать овощи-фрукты на улице, не ходить по траве, прикрывать голову, влажнои тряпкои протирать подошвы, закрывать форточки», - из воспоминании участников.

Фото: сайт Уральского государственного академического русского народного хора

Тогда артисты даже не представляли, какой опасности подвергают себя и свои семьи. Всего в Чернобыль отправились 66 участников коллектива.

«Трасса, что вела к чернобыльскои сцене, напоминала фронтовую дорогу: шла бронетехника, дозиметристы стояли через каждыи километр, в салоне и на колесах автобуса постоянно замеряли уровень радиации. Выгрузились в десятке километров от реактора на леснои поляне. Пока доставали костюмы, собрались зрители. У каждого на петличке дозиметр», – рассказывается в книге Натальи Подкорытовои «Уральская семера».

Из репертуара хора убрали все грустные песни, от души пели «Уральскую рябинушку», «Уралочку».

Фото: сайт Уральского государственного академического русского народного хора

Уральскии хор так и остался единственным коллективом, выступавшим в 30-километровои зоне реактора.

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