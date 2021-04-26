В Екатеринбурге отменили традиционный Крестный ход на Пасху

Православные дожидаются прибытия благодатного огня из Иерусалима Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге из-за пандемии коронавируса второй год подряд отменяют традиционный Крестный ход по улицам городам. Процессия должна была пройти по уральской столице в честь праздника Пасхи 2 мая. Об этом сообщил митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений в своем Telegram-канале.

- С пониманием отношусь к сохраняющейся непростой эпидемической ситуации и невозможности согласования прохождения традиционного Крестного хода по улицам Екатеринбурга. Эпидемическая обстановка в этом году вынудила власти отменить также первомайскую демонстрацию и полюбившееся всему народу шествие Бессмертного полка, - отмечает митрополит.

По словам Евгения Кульберга, сейчас православные дожидаются прибытия благодатного огня из Иерусалима, его должны доставить на Урал через Москву. Архиерей выражает надежду, что его успеют доставить как раз к Пасхальным службам.

При этом, несмотря на ограничения, в Пасхальное воскресенье состоится вечерня в Храме на Крови. Служба начнется в 16:00. Богослужения в этом году пройдут с соблюдением всех мер, направленных на предотвращение распространения коронавирусной инфекции. Если кто-то не сможет присутствовать в храме в ночь на 2 мая, то екатеринбуржцы смогут побывать на службе в течение всей Светлой седмицы.