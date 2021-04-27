Процесс затягивается из-за болезни одного из обвиняемых Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловском областном суде начался процесс над бандой бывшего милиционера Михаила Полякова и его пособника Александра Булакова. По версии следствия, в начале нулевых они организовали банду, которая существовала до 2006 года, когда был задержан Поляков. Уже в 2001 году они едва не убили адвоката, который перешел дорогу Булакову.

- В ночь на 20 апреля 2001 года Поляков и лицо, не входящее в ее состав, прибыли по месту проживания адвоката, отключили электричество в ее квартире, чтобы выманить жертву в подъезд и совершить ее убийство. Однако довести задуманное до конца соучастники не смогли. Женщина сумела позвать на помощь, - рассказывают обстоятельства покушения в Следственном комитете.

А через четыре года банда расправилась с бизнесменом из Екатеринбурга, конфликт возник из-за раздела автопарковок. Тело предпринимателя было в Верх-Исетском районе найдено лишь летом 2006. Мужчине прострелили голову. Раскрыть преступления удалось только в 2019 году. Причастность Булакова и Полякова подтверждается и показаниями полиграфа. Также на счету банды незаконное хранение оружия.

Обоим фигурантам грозит пожизненный срок. Стоит отметить, что убийство и покушение было раскрыто центральным аппаратом СКР при оперативном сопровождении сотрудников УФСБ по Свердловской области.

Первое заседание по делу должно было состояться 26 апреля, но из-за болезни одного из бандитов процесс перенесли на 11 мая.