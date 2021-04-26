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Екатеринбуржец Дмитрий Усольцев вернул 8-летнего сына в социально-реабилитационный центр «Каравелла», чтобы избежать лишения родительских прав. В 2019 году мужчина и его жена были ограничены в правах после заявления тещи о побоях, после которого старшая дочь Алиса и Артем (имена детей изменены – прим.ред.) были изъяты из семьи. Сам Дмитрий признал, что несколько раз ударил дочку ремнем за кражу денег из квартиры.

В конце прошлого года Алису взяла под опеку все та же бабушка, а Артема «выкрали» родители. Если точнее, то просто забрали сына из школы, а потом прятали от судебных приставов.

- Я звонил тестю с просьбой поступить по-человечески, забрать из приюта и Артема. Но тот мне заявил «Надо было думать, когда второго рожали» и бросил трубку. Разговаривать с тещей даже не пытался, она всегда его ненавидела. На данный момент мы с женой перечислили уже 220 тысяч рублей в качестве алиментов, - рассказывал «КП» Дмитрий Усольцев.

Родители несколько месяцев прятали сына от судебных приставов. Фото: предоставлено героем публикации

По словам юриста Александра Шумилова, для Дмитрия и его жены это был единственный шанс избежать полного лишения родительских прав. Именно с таким требованием выступала бабушка детей и центр «Каравелла».

- Да, мой доверитель виноват, - сказал во время прений представитель семьи Усольцевых. - Нельзя телесно наказывать. Но он понёс наказание за это. Да он виноват в том, что украл ребенка из «Каравеллы», но разве может отец не откликнуться на просьбу сына о помощи? И решение его вернуть было принято с большим трудом. Особенно трудно это было объяснить ребенку! Но уважаемый суд, лишить их родительских прав - это лишить их шанса доказать, что они могут быть хорошими родителями. Вправе ли мы забрать у них этот шанс? Я прошу принять суд Соломоново решение и отказать всем в исковых требованиях. Тем самым обнулив отношения между сторонами и дав возможность их исправить.

Суд отказал в иске о лишении пары родительских прав. Теперь семья готовится выстраивать отношения с приютом, дедом и бабушкой, и отменить решение об ограничении в правах. Напомним, что Дмитрий обязан платить 1/6 своего дохода в качестве алиментов на каждого из детей, его супруга Анастасия - 1/4 дохода.