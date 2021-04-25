За сутки в Свердловской области зарегистрировали 118 новых случаев заражения коронавирусом Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге и Свердловской области за прошедшие сутки официально подтверждено 118 новых случаев заражения коронавирусом, из которых 35 приходится на уральскую столицу.

Также новые случаи COVID-19 официально подтверждены в Верхней Пышме, Краснотурьинске, Каменске-Уральском, Первоуральске, Нижнем Тагиле, Ревде, Среднеуральске и других населенных пунктах Свердловской области.

Общее число заболевших с начала период пандемии на Среднем Урале составляет 85 618 человек, из которых 79 246 полностью справились с заболеванием. За прошедшие сутки медики выписали из больниц 125 человек.

По последним данным состояние 238 пациентов оценивается как тяжелое, 140 из их числа размещены в палатах реанимации, 93 человек подключены к аппаратам ИВЛ.

Также за сутки зафиксировали еще 14 случаев гибели от коронавируса. Общее число жертв пандемии на Среднем Урале составляет 3 038 человек.