Пожар, в котором погиб ребенок, произошел в одной из комнат общежития Фото: СК по Свердловской области

В Сысерти сегодня ночью, 25 апреля, в общежитии на улице Розы Люксембург загорелась одна из комнат, в которой жила семья с тремя детьми. Один из малышей – пятилетний мальчик, погиб во время пожара. Он скончался в машине скорой помощи. По предварительным данным, ребенок задохнулся от угарного газа. Вместе с ним в больницу везли еще двух детей - двухлетних близнецов. Они также отравились угарным газом. Им оказывают необходимую помощь. На месте пожара сейчас работают силовики.

- Следственным отделом по городу Сысерть СУ СК России по Свердловской области организована доследственная проверка по сообщению о гибели 5-летнего мальчика в результате пожара в комнате общежития по улице Розы Люксембург в городе Сысерти. Следствием СКР совместно с МЧС и полицией выясняются все обстоятельства инцидента, - рассказали в СК по Свердловской области.

По одной из отрабатываемых следователями и полицией версий, возгорание могло произойти из-за того, что погибший ребенок играл с зажигалкой, пока родители спали. Семья, в которой произошла трагедия состоит на учете в ПДН.

- Семья, в которой произошла трагедия, хоть и полная, но состоит на учете в ПДН территориального ОВД за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей по воспитанию своих детей. Ранее родители неоднократно привлекались к административной ответственности по ч.1 ст.5.35 КоАП РФ, - рассказал начальник пресс-службы областного главка полиции Валерий Горелых.

Сейчас следователи опрашивают очевидцев трагедии, устанавливаются точный очаг и причины возгорания. Помимо не острожного обращения с огнем, рассматривается версия короткого замыкания электропроводки. Тело ребенка направлено на экспертизу для выяснения причины смерти.

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