На Урале подросток спас из горящего дома младших брата и сестру

Дом Николая и его семьи полностью сгорел Фото: предоставлено героем публикации

В Нижних Сергах, что в Свердловской области, на тихой улочке Свердлова посреди бела дня вспыхнули надворные постройки возле одного из домов, в котором жила семья с тремя детьми. Взрослые в этот момент ушли в магазин, дома оставались 15-летний Николай, его 10-летний брат и пятилетняя сестренка.

Самый старший из ребят - Николай, услышал странные звуки, доносящиеся из двора. Когда он вышел, чтобы узнать, что происходит, то увидел, что пламя уже охватило всю территорию возле дома.

- Я услышал хруст крыши, вышел во двор, чтобы проверить, в чем дело, но было уже поздно, двор весь горел. Я побежал сразу за детьми, самую маленькую взял на руки, но ничего важного с собой не прихватил, - рассказывает Николай. - Перед выходом во двор было уже пламя, нам пришлось перебегать через него. Мы выбежали на улицу полностью раздетыми, без верхней одежды.

К счастью, ребята не пострадали, пока выбегали из горящего помещения. Николай также рассказал, что буквально спустя пять минут после того, как они спаслись, прогремел взрыв - взорвался газовый котел, находящийся в доме. После этого детей заметил сосед, он вынес им верхнюю одежду.

- На площади 80 квадратных метров сгорела кровля, повреждены пол, стены, чердачное перекрытие и домашнее имущество частного жилого дома. В тушении пожара были задействованы 4 единицы техники, 17 человек личного состава, - рассказали в МЧС по Свердловской области.

Сейчас женщина вместе с тремя детьми живут у сожителя. Все документы и вещи семьи сгорели вместе с домом. Одежду сейчас для них помогает собирать школа №1, где учится Николай.

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