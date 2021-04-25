Конструкция упала после того, как с ней столкнулся водитель грузовика Фото: УГИБДД по Свердловской области

На 42 километре Екатеринбургской кольцевой автодороги (ЕКАД) в районе поворота на Ганину Яму накануне вечером, 24 апреля, обрушился пешеходный мост. Конструкция упала после того, как с ней столкнулся водитель грузовика. Водитель МАН не учел габариты груза.

- В результате ДТП мост сошел с опор, упал на автомобильную дорогу и перекрыл движение. Люди в ДТП не пострадали, - рассказали в УГИБДД по Свердловской области.

Момент обрушения моста попал на видео. На кадрах, которые опубликованы на e1.ru, видно, что грузовик задевает конструкцию, на ней гаснут фонари и она начинает падать. Машины, двигающиеся по трассе в этот момент, едва успевают затормозить перед тем, как мост падает.

Сейчас движение на участке трассе, где обрушился мост уже восстановлено. Обрушившуюся конструкцию увезла спецтехника. Прокуратура начала проверку после произошедшего. Специалисты ведомства, в частности, выяснят, когда проводился ремонт или обследование моста на предмет устойчивости конструкции.