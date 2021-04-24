1000 квадратных метров огня: в Екатеринбурге тушат масштабный пожар

На месте работают 42 спасателя. Фото: ГУ МЧС по Свердловской области
В Екатеринбурге на территории «Уралмашзавода» произошел масштабный пожар. Горел склад с резиновыми изделиями. Черный густой дым можно было увидеть даже из центра города.
Как рассказали в ГУ МЧС по Свердловской области, сообщение о возгорании на проспекте Космонавтов поступило в 16:26.
- Первые пожарно-спасательные подразделения прибыли на место через четыре минуты, - рассказали в ведомстве.
В МЧС уточнили, что на территории производственной площадки горел деревянный склад с замороженной продукцией, а также с резиновыми изделиями.
Площадь пожара составляла около 1000 квадратных метров.
Позже в МЧС рассказали, что спасателям удалось потушить пожар. По уточненным данным, в ликвидации огня было задействовано 60 пожарных. Из-за сильной задымленности спасателям приходилось работать в дыхательных аппаратах.
Напомним, недавно в Екатеринбурге произошел масштабный пожар на улице Студенческой. Тогда спасателям пришлось эвакуировать из здания 200 человек. В результате пожара погиб мужчина.
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