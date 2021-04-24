Встреча закончилась со счетом 1:1 Фото: Алексей БУЛАТОВ

В субботу, 24 апреля, в Екатеринбурге в рамках 27-го тура Российской Премьер-Лиги прошел матч между «Уралом» и грозненским «Ахматом». Встреча проходила на стадионе Екатеринбург-Арена.

Соперники «шмелей» 21 апреля на домашнем поле уступили «Крыльям Советов». Судьба встречи тогда решилась в серии пенальти. Поэтому грозненцы были мотивированы на игру с «Уралом», чтобы реабилитироваться за недавнее поражение.

Матч выдался довольно зрелищным Фото: Алексей БУЛАТОВ

Счет открыли уже спустя десять минут после свистка о начале встречи. Игрок «Ахмата» Лечи Садулаев, войдя в штрафную, обвел защитников и точным ударом отправил мяч в ворота «Урала» - 0:1.

В середине тайма у гостей появился шанс увеличить лидерство. Бывший «шмель» Владимир Ильин, едва не забил экс-одноклубникам второй мяч. Но Годзюр все-таки сумел отбить опасный удар.

Экс-нападающий "Урала" заставил понервничать бывших одноклубников Фото: Алексей БУЛАТОВ

Правда, к концу тайма «Уралу» удалось перехватить инициативу, а за десять минут до конца первого временного отрезка Эрик Бикфалви мощным ударом с левого фланга заставил понервничать вратаря «Ахмата».

Во втором тайме «Уралу» наконец улыбнулась удача. На 58-й минуте «шмели» сумели продавить оборону гостей. Рафал Августиняк быстро обработал мяч после передачи и мощным ударом отправил его в угол ворот – 1:1.

В матче не обошлось без "горчичников" Фото: Алексей БУЛАТОВ

Обе команды не были намерены «сушить» игру, но ни одна из атак результативно так и не закончилась.

Встреча в Екатеринбурге в рамках 27-го тура Российской Премьер-Лиги между «Уралом» и грозненским «Ахматом» закончилась со счетом 1:1.