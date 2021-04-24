Общее количество случаев COVID-19 в регионе достигло 85 500 Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области выявили 116 новых случаев коронавируса. Больше всего случаев заражения COVID-19 подтвердилось среди жителей Екатеринбурга (+29).

Также новые случаи пандемии коронавируса были зафиксированы у жителей Березовского, Карпинска, Нижнего Тагила, Первоуральска, Сухого Лога и других населенных пунктов Свердловской области.

Общее количество зафиксированных в регионе случаев с момента начала вспышки COVID-19, достигло 85 500.

- Состояние 224 госпитализированных оценивается как тяжелое, 138 из них находятся в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 94 – на аппаратах ИВЛ, - рассказали в региональном оперативном штабе по борьбе с коронавирусом.

Сейчас в больницах области находятся 1 568 человек, состояние которых врачи оценивают как среднее.

Кроме того, по последним данным в Свердловской области зафиксировано 16 смертей больных COVID-19. Общее число таких случаев в регионе достигло. 3 024.