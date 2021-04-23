Бизнес-леди, которую терроризирует муж, довели до слез на федеральном канале

В шоу приняли участие адвокат пострадавшей Наталья Дронова (слева), Алена Мальмина (вторая слева), и ее подруга (справа). Ведущая программы Маргарита Грачева сама являлась жертвой домашнего насилия. Муж-изувер отрубил ей кисти обеих рук. Фото: предоставлено Натальей Дроновой

Бизнес-леди из Каменска-Уральского, которая пострадала от мужа, стала участницей шоу «Близкие люди», которое выходит на канале «Россия 1».

До этого мы подробно рассказывали историю Алены. У женщины до основания выгорел частный дом. В пожаре едва не погибла ее пожилая мать. А еще женщине обстреляли машину и написали на ней нецензурное слово. В случившихся несчастьях женщина винит Максима Мальмина, своего мужа, с которым пытается развестись. На него завели несколько уголовных дел.

О том, как прошло шоу, «КП-Екатеринбург» рассказала адвокат Наталья Дронова, представляющая интересы пострадавшей женщины.

- На программе были нападки на Алену. Порой не давали сказать даже слова в свою защиту. Алена плакала, вспоминая все события, а также то, как ее мать чудом спаслась от смерти, - рассказала Наталья Дронова. - Мы пока не знаем, что из всего отснятого попадет в эфир.

До свадьбы с Аленой Максим был женат уже дважды. Фото: страница "Вконтакте"

Адвокат недовольна организацией программы и тем, что ради нее пришлось отменить свои дела. По словам Натальи Дроновой, организаторы шоу обещали осветить ряд юридических моментов, но в итоге помощи в этом не оказали.

Правда, продюсеры пообещали, что в ходе шоу «Близкие люди» будут показаны реквизиты, по которым все желающие смогут отправить деньги, чтобы помочь Алене Мальминой с восстановлением сгоревшего дома.

На шоу Максим Мальмин не приехал. В его поддержку высказывался блогер из Каменска-Уральского.

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