За минувшую неделю на площадках ТЦ в Екатеринбурге были привиты 3046 человек Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Медицинский центр профилактики опубликовал новый список пунктов, где можно сделать прививку от коронавируса в Екатеринбурге и Свердловской области. Этот график действителен с 23 по 30 апреля 2021.

Предварительно записываться не нужно. Все происходит в порядке живой очереди. При себе нужно иметь паспорт, полис ОМС и СНИЛС. Анкету можно заполнить заранее здесь. Перед тем, как ставить прививку с вами побеседует врач, который будет дежурить на месте. После процедуры вам выдадут памятку. Не забывайте, что второй компонент вакцины вам нужно будет поставить в этом же торговом центре.

Публикуем список торговых центров в Екатеринбурге и Свердловской области, где можно сделать прививку в апреле 2021:

г. Екатеринбург

ТРК «КомсоМОЛЛ» (ул. Сибирский тракт (дублер), 2) – 23 апреля с 16.00 до 20.00

ТЦ «МЕГА» (ул. Металлургов, 87) – 24 апреля с 10.00 до 15.00, 27 апреля с 14.00 до 20.00

ТРК «Парк Хаус» (ул. Сулимова, 50) – 24 и 25 апреля с 10.00 до 21.00

ТЦ «МАКСИДОМ» (ул. Тверитина, 45) – 28 апреля с 15.00 до 19.00

ТРК «Глобус» (ул. Щербакова, 4) - 29 апреля с 10.00 до 17.00

ТРЦ «Гринвич» (ул. 8 Марта, 46) – 23, 25, 27 и 29 апреля с 10.00 до 15.00

ТЦ «ОМЕГА» (просп. Космонавтов, 21) – с 26 по 30 апреля (ежедневно) с 16.00 до 19.00

ТРЦ «Академический» (ул. Краснолесья, 133) – 28 апреля с 13.00 до 17.00

г. Сысерть

ТЦ «Бажов» (ул. Коммуны, 37) - 25 апреля с 10.00 до 14.00

(мобильный пункт вакцинации)

Прививку поставят в порядке живой очереди Фото: Алексей БУЛАТОВ

г. Верхняя Пышма

Площадка у магазина «Кировский» (ул. Орджоникидзе, 18) – 24 апреля с 10.00 до 13.00, 28 апреля с 17.00 до 20.00

(мобильный пункт вакцинации)

г. Среднеуральск

Площадка возле кинотеатра «Волна» (ул. Калинина, 14) – 26 апреля с 10.00 до 16.00

г. Нижний Тагил

ТРЦ «DEPO» (Свердловское шоссе, 31Б) – 23 апреля с 16.00 до 20.00, 24 и 25 апреля с 10.00 до 20.00, с 26 по 30 апреля (ежедневно) с 16.00 до 20.00

г. Каменск-Уральский

ТЦ «Мегамарт» (ул. Суворова, 24) – 24 апреля с 11.00 до 15.00

ТЦ «Каменск Сити Молл» (проспект Победы, 65 – 24 апреля с 11.00 до 15.00