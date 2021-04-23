Техническое обслуживание трансформаторных подстанций - новая услуга от специалистов компании «Екатеринбургэнергосбыт»

Фото:предоставлено пресс-службой «Екатеринбургэнергосбыт»

Важным и сложным звеном электроэнергетической системы является трансформаторная подстанция (ТП), осуществляющая прием, преобразование и распределение электрической энергии. Согласно действующему законодательству, каждый владелец обязан обеспечить техническое обслуживание энергообъекта и своевременно проводить комплекс мероприятий для поддержания оборудования в исправном состоянии.

Не всегда собственник может сделать это своими силами, ведь для проведения технических мероприятий требуется специалист с V квалификационной группой допуска по электробезопасности для работы в установках напряжением выше 1000 В. Кроме того, данный сотрудник должен быть обеспечен монтажными инструментами, контрольно-измерительными инструментами различной точности, подъемно-транспортным оборудованием и расходными материалами.

Фото:предоставлено пресс-службой «Екатеринбургэнергосбыт»

Поэтому, в большинстве случаев, владельцу электроустановки выгоднее доверить ее обслуживание профессионалам, чем нанимать сотрудников и обеспечивать их необходимыми материально-техническими средствами.

Полный комплекс услуг по техническому обслуживанию и ремонту трансформаторных подстанций предоставляет компания «Екатеринбургэнергосбыт». Многолетний опыт и высокая квалификация сотрудников компании позволяет выполнять работы любой сложности с соблюдением действующих норм и правил эксплуатации электрооборудования.

Фото:предоставлено пресс-службой «Екатеринбургэнергосбыт»

Специалисты АО «Екатеринбургэнергосбыт» имеют в своем арсенале современные инструменты и необходимые материалы для качественного выполнения технического обслуживания трансформаторных подстанций. Кроме того, при организации и проведении работ специалисты компании готовы оказать помощь во взаимодействии с сетевыми организациями.

Своевременное обслуживание трансформаторных подстанций, выполненное оперативным персоналом АО «Екатеринбургэнергосбыт», позволит продлить срок эксплуатации оборудования, снизить риск аварийных отключений и перебоев энергоснабжения, сократить расходы на восстановление и ремонт. Компания не только обеспечивает надежность и безопасность проводимых технических мероприятий, но и предоставляет долгосрочную гарантию на все виды работ.

Помимо сервиса по обслуживанию трансформаторных подстанций в компании «Екатеринбургэнергосбыт» предоставлен широкий спектр дополнительных услуг, неразрывно связанных с энергоснабжением. В рамках выполнения электромонтажных работ компания оказывает услуги по техническому обслуживанию и ремонту других видов оборудования - от замены розетки до замены опоры линии электропередачи.

В рамках информационно-консультационных услуг специалисты АО «Екатеринбургэнергосбыт» помогут решить такие вопросы как разработка проектной документации, сокращение расходов на энергоснабжение на основании обследования оборудования и расчета наиболее выгодной ценовой категории.

Для оформления договора можно воспользоваться любым удобным способом:

- обратиться в один из офисов компании;

- позвонить по телефону: 8 (343) 215-77-05 (27);

- направить письмо на адрес электронной почты: DSD_ZOK@eens.ru.