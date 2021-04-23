Как записать ребенка в детский сад, где есть дефицит мест и как получить место посреди года: отвечает мэрия Екатеринбурга

Комплектование мест начинается в конце апреля Фото: Алексей БУЛАТОВ

С конца апреля 2021 года в Екатеринбурге стартует процесс комплектования групп в муниципальные детские сады. Как идет этот процесс, в какие сроки он завершится и что нужно знать родителям о записи детей в детские сады?

На эти вопросы отвечают заместитель главы Екатеринбурга Екатерина СИБИРЦЕВА и начальник департамента образования администрации города Константин ШЕВЧЕНКО.

КАК ПРОХОДИТ КОМПЛЕКТОВАНИЕ

В конце апреля 2021 года начинается кампания по комплектованию групп в детских садах детишками в возрасте от полутора лет, часть которых пойдет в детсады летом, а основная масса – с 1 сентября.

Сейчас детские сады города входят в систему общего образования, как и школы.

- Там есть образовательная программа. Создаются условия, чтобы ребеночек получал образовательные услуги, а не только присмотр и уход. Поэтому все документы прописывают на учебный год. И комплектуем мы детей с 1 сентября по возрасту, которого ребенок на эту дату достигает, - говорит Екатерина Сибирцева.

Заместитель главы Екатеринбурга Екатерина Сибирцева Фото: Алексей БУЛАТОВ

СКОЛЬКО МЕСТ В ДЕТСКИХ САДАХ ДЛЯ НОВИЧКОВ

В 2021 году для детей в возрасте от 3 до 4 лет комплектуется 11 508 мест, а в прошлом году их было 12 759. Их стало меньше из-за снижения потребности.

Появится больше мест для групп более раннего возраста для детей от 2 до 3 лет. Им предоставят 8 255 мест, а в прошлом году – только 6 422 места. В том числе в режиме кратковременного пребывания в 2021 году будет 1 165 мест в этой возрастной группе.

Для детей в возрасте от 1,5 до 2 лет будет комплектоваться 322 места, а в 2020 году таких мест было всего 30.

В 2021 году в Екатеринбурге в одном из детских садов на отдаленной территории администрация города запускает пилотный проект по комплектованию группа из малышей в возрасте от 1 года до 1,5 лет. В этой группе пока будет всего 15 мест, так как формат для дошкольных образовательных учреждений Екатеринбурга пока новый.

- Посмотрим, насколько он будет популярным. Насколько справятся наши детские сады с такой аудиторией, потому что, это непривычные для нас лялечки. Будем развивать и эту форму работы, - говорит Екатерина Сибирцева.

ХВАТИТ ЛИ МЕСТ В ДЕТСКИХ САДАХ ЕКАТЕРИНБУРГА

- Да, безусловно. Где-то, наверное, определенные моменты сохранятся, потому что, конечно. Есть неравномерность распределения очереди по микрорайонам Екатеринбурга. Это традиционно большие очереди в микрорайоне Академический, но там в этом году мест намного больше комплектуется. Я надеюсь, что мы детишек, по крайней мере, трехлетнего возраста, удовлетворим там.

Что касается других микрорайонов, где довольно плотная застройка. Это, конечно, микрорайон Светлый, и, хотя там появился новый детский сад, по-прежнему потребность сохраняется. Высокая загрузка в Солнечном, но в этом году там сдается новый детский сад, поэтому немножко разгрузим ситуацию.

Традиционно у нас плотная застройка в микрорайоне Юг-Центр. В общем, есть, конечно, определенные территории, где с местами может быть не самая лучшая ситуация. Но в целом по муниципалитету мест у нас достаточно.

ОТКРОЮТ ЛИ НОВЫЕ ДЕТСАДЫ

- В Академическом в этом году запланировано открытие двух детских сада на 300 мест (в 26 квартале) и на 250 мест (в 11 квартале). В микрорайоне Солнечном на 250 мест. И один детсад по программе возврата после капитального ремонта. В этом году дополнительно мы планируем ввести 900 мест в детсадах.

В 2021 году ожидаем большой выпуск в Верх-Исетском и Ленинском районах. Это порядка 40 групп выпуска. Это даст возможность обеспечить местами детей в возрасте от 3 лет.

Константин Шевченко. Фото: администрация Екатеринбурга

СРОКИ И МЕХАНИЗМ КОМПЛЕКТОВАНИЯ

Существует два периода комплектования. Основной период длится с 1 апреля по 30 июня, когда формируется основной список детей. Родители традиционно подают заявления на услугу предоставления мест через портал госуслуг, чрез МФЦ, либо через наше районное управление образование. Происходит формирование основного списка.

Потом идет дополнительный период комплектования, это весь оставшийся год ежемесячно в период с 1 по 5 число за исключением января.

- Существует право выбора детского сада у родителей. При подаче заявки родители указывают помимо детского сада по адресной привязке два желаемых детских сада. Мы это учитываем. Если родителей не устраивает детский сад по адресной привязке, в период дополнительного комплектования при наличии мест в детском саду появляется возможность попасть в желаемый детсад, - говорит Константин Шевченко.

ТАКЖЕ

Предусмотрено 1 166 мест для детей с особыми образовательными потребностями. Это детки и нарушениями слуха, зрения, опорно-двигательного аппарата, расстройствами аутентического спектра. В прошлом году таких мест было 1 004.