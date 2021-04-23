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Здоровье23 апреля 2021 11:43

Коронавирус в Екатеринбурге, последние новости на 23 апреля 2021 года

Сообщаем последние новости COVID-19 в Екатеринбурге и Свердловской области
Лев ИСТОМИНЛев ИСТОМИН
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Часть ограничительных мер в Свердловской области сохраняется

Часть ограничительных мер в Свердловской области сохраняется

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге и Свердловской области за прошедшие сутки официально подтверждено 114 новых случаев заражения коронавирусом, из которых 40 приходятся на уральскую столицу.

Также новые случаи COVID-19 зафиксированы в Ирбите, Ревде, Кушве, Дегтярске, Каменске-Уральском, Нижнем Тагиле, Первоуральске, Староуткинске и других населенных пунктах Свердловской области.

Общее число заболевших граждан на Среднем Урале с начала пандемии составляет 85 384, из которых 78 991 победили вирус. За прошедшие сутки врачи сняли диагноз у 127 человек.

По состоянию на 23 апреля 2021 года состояние 231 пациентов остается тяжелым, 137 из них размещены в палатах реанимации, 98 – подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

Также за сутки подтверждены 16 новых случаев смерти от коронавируса. Общее число жертв пандемии на Среднем Урале составляет 3 008 человек.

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