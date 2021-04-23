Коронавирус в Екатеринбурге, последние новости на 23 апреля 2021 года

Часть ограничительных мер в Свердловской области сохраняется Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге и Свердловской области за прошедшие сутки официально подтверждено 114 новых случаев заражения коронавирусом, из которых 40 приходятся на уральскую столицу.

Также новые случаи COVID-19 зафиксированы в Ирбите, Ревде, Кушве, Дегтярске, Каменске-Уральском, Нижнем Тагиле, Первоуральске, Староуткинске и других населенных пунктах Свердловской области.

Общее число заболевших граждан на Среднем Урале с начала пандемии составляет 85 384, из которых 78 991 победили вирус. За прошедшие сутки врачи сняли диагноз у 127 человек.

По состоянию на 23 апреля 2021 года состояние 231 пациентов остается тяжелым, 137 из них размещены в палатах реанимации, 98 – подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

Также за сутки подтверждены 16 новых случаев смерти от коронавируса. Общее число жертв пандемии на Среднем Урале составляет 3 008 человек.