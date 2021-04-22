Сельский вестерн: как двое уральцев расстреляли восемь человек

Машины также получили повреждения в результате пальбы. Фото: СУ СКР

В Туринском районе Свердловской области двое мужчин устроили настоящий вестерн. По версии следствия, они открыли прицельный огонь по машинам, в которых ехали сразу восемь человек.

- По данным следствия, в октябре 2020 года у 37-летнего обвиняемого возник конфликт с 35-летним жителем одного из сёл Слободо-Туринского района. Желая окончательно разрешить данный конфликт, обвиняемый предложил своему оппоненту встретиться у продуктового киоска, находящегося в рядом расположенной деревне, - рассказывают в СУ СКР по Свердловской области.

Мужчина, который позвал оппонента на серьезный разговор, догадывался, что тот может прийти с подмогой, поэтому также позвал с собой друга. Для пущего эффекта двое мужчин 34 и 37 лет, прихватили с собой ружья, а перед тем как идти на «стрелку» мужчины решили выпить.

Одна из пуль угодила пострадавшему в грудь. Фото: СУ СКР

Утром 17 октября 2020 года в назначенное время обвиняемые прибыли к продуктовому киоску, и стали дожидаться мужчину, с которым у одного из них был конфликт.

Вскоре на горизонте они увидели две машины. В них находилось в общей сложности восемь человек.

- Дождавшись, когда машины приблизятся на достаточное расстояние, обвиняемые неожиданно для противоположной стороны открыли по находившимся в машинах людям прицельный огонь из охотничьих ружей. Всего ими было произведено шесть выстрелов, в результате чего одному из потерпевших было причинено огнестрельное ранение груди, повлекшее причинение тяжкого вреда здоровью, - рассказали в СК.

Кроме того, картечью были повреждены две машины, на которых ехали потерпевшие.

Водители легковушек, поняв, что попали под обстрел, быстро умчались с места. Скрылись и обвиняемы, но вскоре их нашли.

Стрелки выпустили шесть пуль. Фото: СУ СКР

- Оба подозреваемых были установлены и задержаны сотрудниками уголовного розыска по горячим следам. Оружие, участвовавшее в этой «деревенской разборке», едва не закончившейся массовым убийством, было обнаружено и изъято. Им оказалось двуствольное гладкоствольное охотничье ружье модели «ИЖ-54» 12 калибра и одноствольное гладкоствольное охотничье ружье модели «ИЖ-18» 16 калибра. Один из задержанных ранее уже был судим, в том числе за хулиганство, неправомерное завладение транспортным средством и нарушение правил дорожного движения, - рассказал начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Обоим мужчинам предъявили обвинения по статьям «покушение на убийство двух и более лиц, совершённое общеопасным способом, группой лиц по предварительному сговору». Кроме того, на 37-летнего обвиняемого завели дело по статье «незаконные приобретение и хранение взрывчатых веществ». В его доме в ходе обыска нашли 130 граммов пороха.

Сейчас расследование уголовного дела закончено и оно направлено в суд.