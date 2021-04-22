Тело ребенка было найдено в микрорайоне Станкозавод в реке Нейва. Фото: Алексей БУЛАТОВ / поисковый отряд "Прорыв"

Стали известны подробности смерти 14-летней девочки в Алапаевске. Как рассказал «КП-Екатеринбург» источник в министерстве образования, знакомый с ситуацией, сейчас в школу, где училась Кристина, едет проверка.

- Точные причины смерти ребенка определит вскрытие. Но следователи не исключают версию о том, что могло иметь место доведение до суицида, - уточнил наш собеседник.

Также он рассказал, что тело девочки было найдено в микрорайоне Станкозавод в реке Нейва.

Кристина пропала во вторник, 20 апреля. С тех пор о ее местонахождении ничего не было известно. Школьницу искали полиция и волонтеры поисковых отрядов. Лишь 22 апреля тело ребенка нашли.

В Следственном комитете, который проводит проверку по поводу произошедшего, информацию о смерти ребенка не комментируют.

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