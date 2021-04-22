Коронавирус в Екатеринбурге, последние новости на 22 апреля 2021 года

Ситуация с коронавирусом в Свердловской области остается тяжелой Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Екатеринбурге и Свердловской области за прошедшие сутки официально подтверждено 119 новых случаев заболевания коронавирусом, из которых 45 приходятся на уральскую столицу.

Также новые случаи COVID-19 зафиксированы в Каменске-Уральском, Нижней Салде, Карпинске, Ревде, Березовском, Нижнем Тагиле, Кушве и других населенных пунктах Свердловской области.

Общее число заболевших коронавирусом с начала пандемии на Среднем Урале составляет 85 270 человек, из которых 78 864 полностью справились с вирусом. За сутки врачи сняли диагноз у 131 человека.

Состояние 256 пациентов на данный момент оценивается как тяжелое, 146 из них размещены в палатах интенсивной терапии, 101 подключен к аппарату ИВЛ.

Также за сутки по состоянию на 22 апреля 2021 года в регионе зафиксировано 16 новых случаев смерти от COVID-19. Общее число жертв пандемии на Среднем Урале составляет 2 992 человека