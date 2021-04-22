В Свердловской области подорожали капуста, огурцы и яблоки

За неделю в регионе заметно подросли цены на овощи

В Свердловской области подсчитали, насколько подорожали продовольственные товары за неделю. Больше всего выросли цены такие продукты, как белокочанная капуста, огурцы и яблоки. Об этом свидетельствуют данные Свердловскстата на 19 апреля.

Так, стоимость капусты, средняя цена которой 26,15 рублей, изменилась на 105,19% . Цена огурцов, которые в среднем стоят 128,79 рублей, изменилась на 104,12%. А стоимость яблок, средний ценник которых составляет 117,75 рублей, изменилась на 102,37%.

Также изменилась стоимость больше чем в 100% по отношению к средней цене у картофеля, гречи, куриных яиц и детского питания. При чем ценник последней категории изменился больше чем на 101% и у фруктово-ягодных и у мясных консерв.