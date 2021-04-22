Тело девочки уже достали из воды Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Алапаевске нашли труп пропавшей 14-летней школьницы Кристины П. Девочка пропала в начале недели, ее поисками занимался поисковый отряд "Прорыв". По предварительной информации, Кристина утонула.

- Найдена, погибла. Приносим искренние соболезнования родным и близким Кристины, - говорится в сообщении поискового отряда.

Жители Алапаевска уже во всю обсуждают трагедию.

- Как же так?! Куда смотрели родители?! Льда давно нет на реке! - рассказала на правах анонимности жительница уральского города.

Поисковики подтвердили смерть девочки. Фото: ДПСО "Прорыв"

В день исчезновения Кристина была одета в черную куртку с капюшоном салатового цвета, черные джинсы и черные кроссовки с розовыми и голубыми вставками. В СУ СКР по Свердловской области и региональном главке полиции пока не прокомментировали инцидент.

Напомним, что летом 2020 года на озере Балтым утонул 9-летний мальчик, который прилетел в Россию с родственниками из Израиля. А в ноябре на Северном Урале вахтовик спас ребенка, который провалился под лед.