Повалили и пинали по голове: в центре Екатеринбурга пьяная толпа парней избила девушек, которые проходили мимо

Фото: telegram-канал «Коренной екатеринбуржец»

Возле ТЦ «Антей» в центре Екатеринбурга несколько парней напали на девушек, которые проходили мимо них. Инцидент случился вечером 21 апреля на улице Малышева, спустя несколько часов в интернете появилось видео нападения. Роликом полились в telegram-канале «Коренной екатеринбуржец», который ведет общественник Дмитрий Москвин.

На этих кадрах видно, как возле входа в торговый центр толпа молодых людей бурно выясняет отношения, потом между парнями происходит стычка. Затем неадекватная толпа направила свой гнев в сторону девушек, которые проходили мимо. Одну из них парень повалил на землю ударом в лицо, затем начал пинать уже лежачую, когда к нему подключились остальные ребята.

- В районе часа ночи группой то ли пьяных, то ли обколотых парней были избиты несколько прохожих на улице Малышева, около «Антея» и дома № 76. Если вы пострадали или знаете пострадавших, эти видео могут вам помочь. Еще лучше, если они помогут изобличить преступников. Одного из нападавших зовут Роман (вероятно, он самый агрессивный, в белом), — написал Дмитрий Москвин.

В полиции Екатеринбурга сообщили, что уже разбираются в этом инциденте и ищут виновных.

- По факту инцидента в отделе полиции № 7 зарегистрировали заявление и начали проверку, - прокомментировали в пресс-группе УМВД Екатеринбурга.