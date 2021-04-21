Фото: личная страница погибшей во "ВКонтакте"

В Академическом свела счеты с жизнью 16-летняя студентка радиотехнического колледжа имени Попова. Тело девушки нашли во дворе дома № 50 по улице Павла Шаманова. Как рассказал «КП» источник в силовых структурах, первокурсница могла покончить с собой из-за личных переживаний. Прибывшие к месту трагедии врачи скорой уже не могли помочь несовершеннолетней.

Незадолго до смерти Елизавета (имя погибшей изменено – прим.ред.) разговаривала со своей старшей сестрой.

Фото: личная страница погибшей во "ВКонтакте"

- Сказала сестре, что совсем завралась и недовольна своей внешностью, - делится инсайдер «КП». – Девушка воспитывалась в неполной семье без отца. В Академический пришла специально, так как сама жила на Широкой Речке.

Известно, что материалы проверки переданы в Следственный комитет, но уголовное дело о доведении до самоубийства не возбуждали. По словам однокурсников Лизы, в последнее время девушка вела замкнутый образ жизни и в последнее время почти не посещала занятия.

Фото: личная страница погибшей во "ВКонтакте"

Напомним, что на прошлой неделе стало известно о суициде 12-летней школьницы в закрытом городе Лесном. При осмотре тела стало понятно, что девочка подверглась изнасилованию. Пока выйти на след преступника не удалось.

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