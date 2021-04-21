Умка погиб, проглотив детский мячик Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сотрудники зоопарка и горожане потрясены смертью медведя – в январе он отпраздновал 25-летие.

В учреждении есть камеры видеонаблюдения, охрана, большинство вольеров защищены стеклами, остальные прочными сетками и на каждом табличка с правилами. Как оказалось от трагедии животные не застрахованы.

Речь о том, что не все посетители соблюдают эти правила.

ПРАВИЛА

Зоопарк Екатеринбурга относится к учреждениям повышенной опасности. Поэтому здесь нужно быть внимательным и соблюдать правила посещения:

Фото: скрин с сайта Екатеринбургского зоопарка

ЕДА

Тема еды достойна отдельного пункта. В зоопарке Екатеринбурга всегда рады посетителям, но некоторые из них искренне недоумевают, почему нельзя кормить животных.

– Мы не даем кормить животных посетителям не потому, что мы такие злые и сами хотим их кормить. А потому, что понятно, к чему это приводит, – рассказала начальник отдела по связям с общественностью Екатеринбургского зоопарка Екатерина Уварова. – Сердобольные посетители говорят – ну, вот это же банан, который я ребенку даю, что плохого в нем? Это же очень полезно. А они не понимают, что несколько тысяч человек пройдут в день и дадут одному гиббону по одному банану, это будет несколько тысяч бананов. Какой бы здоровый и хороший банан не был, у животного будет расстройство пищеварения.

Она добавила, что есть обезьяны, которым нельзя сладкие фрукты, потому, что их желудок не справляется с такой едой. Каждое животное имеет свои особенности организма и то, что нам рассказывают в кино, мультиках и даже в некоторых книгах, неприменимо в отношении обитателей зоопарка. Поэтому здесь существуют правила.

ИГРУШКИ

– Если ребенок хочет взять любимую игрушку в зоопарк – ну, пусть он ее берет. Но нужно следить за ребенком. Любой предмет так или иначе может навредить животному. Поэтому говорить, например, приходите все без одежды, в каких-то водолазных костюмах, где нет ни одной пуговицы, это абсурдно. Просто соблюдайте элементарные правила поведения, – добавила Екатерина Уварова, отвечая на вопрос будут ли введены дополнительные меры после трагедии с Умкой.

Кстати, выразить свою любовь игрушками можно, принеся их в зоопарк Екатеринбурга и оставив на проходной. Игрушки передадут подопечным только после того, как сотрудники продезинфицируют их и определят кому и с чем будет безопасно играть.

ПРО УМКУ

Белый медведь жил на Урале 25 лет Фото: Алексей БУЛАТОВ

27 января 2021 года Умка отпраздновал 25-летие. Сотрудники зоопарка принесли ему огромный ледяной торт с вареньем, рыбой, овощами и фруктами. Белый медведь Умка поселился в зоопарке Екатеринбурга 24 апреля 1998 года – его привезли с Чукотки. Он сразу покорил сердца уральцев и стал настоящей звездой. Его знали все.

После смерти Умки в вольере тоскует его подруга Айна.