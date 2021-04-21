Поставить прививку от коронавируса можно в 4 ТЦ Екатеринбурга Фото: Алексей БУЛАТОВ

В региональном оперативном штабе по борьбе с COVID сообщили, что ожидают поставку в Екатеринбург нового препарата для вакцинации «КовиВак» в июне 2021 года. Это третья официально зарегистрированная в России вакцина от коронавируса.

«КОВИВАК»

«КовиВак» – это третья зарегистрированная вакцина от COVID. Она создана в федеральном научном центре исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени М. П. Чумакова. С марта 2021 года запущена в производство. И в скором времени будет распространена в регионах.

Она позволяет выработать у человека иммунитет ко всему вирусу, а не только к его части.

Сейчас прививки от коронавируса в Екатеринбурге ставят преимущественно препаратом «Спутник V».

ГДЕ ПОСТАВИТЬ ПРИВИВКУ ОТ КОРОНАВИРУСА В ЕКАТЕРИНБУРГЕ

Бесплатная вакцинация свердловчан от COVID организована в местных медицинских учреждениях. Записываются желающие на сайтах поликлиник, госуслугах или по единому номеру 122.

В торговых центрах на вакцинации бывают очереди Фото: Алексей БУЛАТОВ

Без записи можно подойти в мобильные пункты, которые работают в торговых центрах.

Так, 22 апреля с 11:00 до 14:00 поставить прививку от коронавируса в Екатеринбурге можно в ТЦ «Дирижабль» на ул. Академика Шварца, 17.

22 и 23 апреля с 16:00 до 20:00 – в ТРК «КомсоМОЛЛ» на дублере Сибирского тракта.

До 23 апреля – в ТРК «Парк Хаус» на ул. Сулимова, 50 с 10:00 до 21:00.

23 апреля с 10:00 до 15:00 – в ТРЦ «Гринвич» по адресу: ул. 8 Марта, 46.

При себе нужно иметь паспорт, полис и СНИЛС.

Основное неудобство такой вакцинации – живые очереди. Чтобы ускорить процесс, лучше заранее распечатать и заполнить анкету пациента и согласие на проведение профилактических прививок.

ПРИВИВКИ ОТ КОРОНАВИРУСА В РЕГИОНЕ

Так же как и в Екатеринбурге, на территории Свердловской области помимо больниц жители прививаются от опасного вируса в ТЦ. До 23 апреля можно поставить прививку от коронавируса в ТРЦ DEPO на Свердловском шоссе, 31Б в Нижнем Тагиле. Здесь пункт работает с 16:00 до 20:00.

Ранее мобильные пункты 17 и 18 апреля работали на территории и рядом с ТЦ в Сысерти, Верхней Пышме и Каменске-Уральском.

В июле 2021 года в уральскую столицу привезут совершенно новый препарат от COVID Фото: Алексей БУЛАТОВ

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

Заместитель главного врача городского центра медицинской профилактики Александр Харитонов рассказал, что всем, поставившим первую прививку от коронавируса в одном из торговых центров Екатеринбурга, необходимо вернуться сюда же уже через три недели для вакцинации вторым компонентом.

— Чтобы не допустить путаницы, каждый вакцинируемый при первом посещении получает индивидуальную памятку. Важно придерживаться оговоренных сроков. Вакцины хватит всем, — заверил эпидемиолог.